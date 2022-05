Araxá vai sediar o Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção

O ENAPA é um evento nacional que discute diversos aspectos do instituto da adoção, envolvendo todos os atores sociais que têm participação direta e indireta na sua operacionalização e na Rede do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA).

É através das trocas ocorridas nos ENAPAs, que são revistos conceitos e formadas novas atitudes, porque estes são espaços de relevantes reflexões ampliadas, compreendendo o conceito de adoção como multidisciplinar, interdisciplinar e, porque não dizer, transdisciplinar, uma vez que, reúne conhecimentos de diversas áreas.

O Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (ENAPA) é um momento que propicia importante troca de saberes e ampliação do conhecimento na área da convivência familiar, onde a adoção se insere a partir das falas dos diversos segmentos da proteção à infância e adolescência.

Além disso, oferece aproximação e integração entre os Grupos de Apoio à Adoção (GAAs) das diversas regiões geográficas do país e a possibilidade de se obter um levantamento de conteúdos que podem ser trabalhados nos GAAs de acordo com as necessidades surgidas, conforme a realidade e possibilidades de cada local.

O XXV Enapa tem como tema “Construindo Redes, Aquecendo Vidas” e acontece de 9 a 11 de junho, no Espaço Grann Hall, também com transmissão online para os inscritos. A realização é pela Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção e o Grupo de Apoio à Adoção Aquecendo Vidas, e conta com recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Araxá – FMDCA.

Mais informações: www.araxa.enapa.org.br