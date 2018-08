Araxá vence Betis e segue com 100% de aproveitamento na Segundona

Foto: FMF

O Araxá venceu o Betis por 2 a 0 em partida da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro realizada na tarde desta quarta-feira (15), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Esta foi a segunda vitória do Ganso na competição, que está com 100% de aproveitamento.

A partida foi válida pela terceira rodada após atraso de 47 minutos por falta de médico e de policiamento, lembrando que o Araxá folgou na segunda rodada.

Os gols do Alvinegro foram marcados no primeiro tempo.Aos 9 minutos, o artilheiro Bruno Aquino abriu o placar aproveitando rebote do goleiro Adryen. Aos 30, o Ganso ampliou em jogada feita por zagueiros. Nilo cruzou pela esquerda e Victor Melo cabeceou para dentro da rede.

O próximo desafio do Ganso está marcado para o sábado (18), quando enfrenta a Ponte Nova, às 15h30, no Uberabão. O Estádio Municipal Fausto Alvim foi vetado mais uma vez pela Federação Mineira de Futebol (FMF) por conta de laudos incompletos e pela falta de condição do gramado.

Ficha Técnica*

Betis: Adryen; Kelvin, Wesley, Lucas e Marcos; Arthur, Yuri, Ramon e Emerson (Danrley); Lorran (Pogba) e Carlos Júnior (Daniel). Treinador: Silvio Mariano Júnior.

Araxá: Alencar; Bernardo, Victor Melo, Nilo e Fernando Augusto; Bruno Moreno (Thomas), Matheus Gonzaga, Hwiry e Diogo Capela (Carlinhos); Bruno Aquino e Felipe Caldeira (Saulo). Treinador: Rogério Henrique.

Gols: Bruno Aquino, aos 9, e Victor Melo, aos 30 minutos do primeiro tempo (Araxá).

Cartões amarelos: Bruno Moreno (Araxá); Ramon (Betis).

Arbitragem: Frederico Augusto Pereira Costa, auxiliado por Pablo Almeida Costa e Bernardo de Souza Pádua.

*Logo mais você confere aqui os resultados da terceira rodada e a classificação da Segunda Divisão.