Araxá vence e avança para oitavas de final da Copa Inconfidentes Futsal Band

Araxá está muito bem representada na Copa Inconfidentes Futsal Band. Com apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes, que concentrou esforços para colocar o time da cidade na quadra, a Seleção de Araxá avançou para oitavas de final da competição promovida pela Zavacom, do empresário Rogério Zavanella. No último jogo que encerrou a rodada do grupo Sudeste, Araxá vence Serra do Salitre por goleada, 11 a 6. Antes, Sacramento e Campos Altos terminaram empatados pelo placar de 3 a 3. A Secretaria de Esportes gerida por Edinho Souza viabilizou o ginásio Márcio Vieira Borges para a realização dos jogos desta terça-feira, 20 de agosto, que encerraram a última rodada do grupo Sudeste.

Os gols de Araxá foram marcados por Douglas Silva, o grande artilheiro da noite, com quatro bolas na rede, André, e Tiago Humberto, duas vezes cada, Matheus Mamão, Magno e Caio Rodrigues. Com esse resultado, Araxá classificou em segundo e enfrentará Patos de Minas nas oitavas de final em data, local e horários a serem definidos pela organização do evento. Primeiro colocado do grupo, Sacramento se sagrou bicampeão da região Sudeste e recebeu o troféu.

A entrega do troféu foi comandada por Rogério Zavanella e prestigiada pelo secretário Edinho Souza e pelo presidente da Unimed Araxá, Danilo Pires, ao lado do diretor financeiro, Alonso Garcia de Rezende. A classificação completa do grupo, você acompanha no site da Zavacom.

Categorias de base

O futsal também foi destaque entre crianças da faixa etária de 7 a 14 anos, na noite de terça-feira, 20 de agosto. Os jogos envolveram as escolinhas de futsal coordenadas pela Secretaria de Esportes dos ginásios Jacy Teixeira Martins (Santa Luzia) e Paulinho de Souza (Jardim Natália) e a Escolinha da Fundação Rio Branco e promoveram a união da família com os pais prestigiando os atletas.

No encerramento da rodada dupla de jogos nas categorias Mirim e Fraldinha, o secretário Edinho Souza convidou os pais para entregar as medalhas aos filhos proporcionando um momento de emoção na noite que ficará na história do esporte araxaense. Todos os atletas foram contemplados com medalhas de participação.