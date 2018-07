Araxá vence último amistoso antes da estreia na Segundona

Foto: Ascom Araxá Esporte Clube

O Araxá Esporte Clube saiu vitorioso no último amistoso preparatório para a Segunda Divisão do Mineiro 2018. No sábado (28), o alvinegro enfrentou o Batatais Futebol Clube, em Batatais, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo atacante Bruno Aquino.

Esta semana é decisiva para que o treinador Rogério Henrique defina a equipe titular para a rodada de estreia. O Araxá participou de cinco amistosos nesta pré-temporada, vencendo três jogos.

A estreia do Ganso na Segundona é contra o Passos no próximo sábado (4), às 15h30, no Uberabão. A liberação do Estádio Municipal Fausto Alvim depende de laudos e de melhorias no gramado, apontados por relatório da Federação Mineira de Futebol (FMF), para que o alvinegro possa jogar em casa nas próximas rodadas.