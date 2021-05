Araxaense Andreia Duarte lança livro “Acreditando no Impossível”

O livro “Acreditando no Impossível” é a primeira obra da técnica em enfermagem e escritora, Andreia Duarte. O lançamento será neste sábado (22), das 10h às 12, na Livraria Nobel. A autora tem uma história de força e superação na luta contra o câncer. Com sua experiência de vida se dedica a ajudar pacientes que passam por esse momento difícil.

De acordo com Andreia, o objetivo do livro é mostrar a importância do tratamento e de ter fé em Deus, pois acima de tudo existe a cura. É dessa forma que a autora presta apoio emocional aos pacientes, seja em visitas domiciliares ou em seu trabalho voluntário na Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara).

Mostrando como transformar momentos difíceis em determinação para viver, o livro “Acreditando no Impossível” é uma fonte de inspiração, principalmente para quem está na luta contra a doença.

Perfil

Andreia Duarte é técnica em enfermagem com capacitaçãoem instrumentação cirúrgica e amamentação. A escritora ministra palestras em empresas e eventos, compartilhando sua experiência na luta contra o câncer. É a forma que ela encontrou para motivar paciente e familiares no enfrentamento à doença.

Lançamento “Acreditando no Impossível”

Dia: 22 de maio de 2021

Horário: das 10h às 12h

Local: Livraria Nobel Araxá – Rua Dom José Gaspar, 267 – Centro.

Pontos de venda

Araxá Negócios, Ampara e Livraria Nobel.