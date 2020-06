Araxaense cai em golpe ao tentar realizar compra pela internet

A Polícia Militar registrou mais um golpe em compras pela internet, nesta terça-feira (9). A vítima acionou os militares relatando que havia efetuado uma compra por meio de um anúncio pelo Instagram, mas só depois percebeu que se tratava de um golpe.

Ao entrar em contato no telefone disponibilizado pelo perfil da loja, a vítima recebeu um código de barras para realizar o pagamento do produto. O pagamento foi realizou, contudo a mercadoria não foi entregue.

Ao acessar novamente o perfil da loja, a vítima notou a mudança no nome do perfil da loja. A vítima também foi bloqueada no aplicativo de mensagens, constatando que tinha caído no golpe.

A Polícia Militar orienta toda a população a estar atento e seguir as dicas de prevenção:

– Escolha sites confiáveis e conhecidos para realizar suas compras.

– Verifique se o site é seguro. Sites seguros apresentam o desenho de um cadeado na barra de endereço do site;

– Verifique a reputação da loja nos sites E-bit ou Reclame Aqui.

– Confira se o site disponibiliza canais de atendimento.

– Desconfie de preços muito baixos. Golpistas se utilizam de ofertas tentadoras para atrair as vítimas.