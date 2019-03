Araxaense se destaca em workshop sobre Gestão de Pessoas na Espanha

Entre os últimos dias 26 e 28/02, o Coordenador dos Cursos EAD em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial e Logística; e, também, responsável pela Coordenadoria de Recursos Humanos da Instituição, Professor Ricardo Ramalho, participou, na Espanha, do Workshop Internacional, promovido pelo Instituto de Administración y Economía de las Empresas da Universidade de Salamanca. O tema do evento foi “Recursos Humanos e Transformação Social: trabalho, ética e tecnologia digital”.

No Workshop, Ricardo Ramalho compartilhou os resultados preliminares de sua dissertação, que aborda a problemática “Representações Sociais”. “O enfoque do evento foi o novo mundo do trabalho, reconfigurado pela tecnologia digital. No Instituto, reuniram-se investigadores e profissionais da área de Gestão de Pessoas, com o objetivo de refletir sobre os desafios contemporâneos da realidade laboral. Estiveram no centro do debate, os desafios que o trabalho da atualidade coloca às pessoas, às Organizações e aos profissionais que intervêm sobre esta realidade”, conta Ricardo.

O Professor visitou, ainda, a Universidade Europeia de Madrid; promotora do Workshop, em parceria com a Universidade de Salamanca. Lá, ele e outros participantes foram recepcionados pelo Vice-reitor da Universidade, Dr. Carlos Duarte, que apresentou toda a estrutura e as metodologias ativas, adotadas pela Instituição. “A experiência, tanto organizacional quanto acadêmica, é muito importante para todos os envolvidos. Agora, o nome do Uniaraxá está conhecido em terras hispânicas, também”, comenta.