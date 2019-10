Atletas araxaenses retornam de campeonato brasileiro de dança com excelentes resultados

Neste final de semana (19), a companhia de dança inclusiva Eficiência, participou do XVIII Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas, na cidade de Juiz de Fora (MG), do qual disputaram em três categorias e obtiveram dois segundos e um primeiro lugar.

Os atletas Thiago Mota e Yasmim Araujo, junto da técnica de dança Lorena Lemos competiram na categoria Combi-Latim, apresentando cinco ritmos latinos (samba, cha cha, rumba, passo doble e jive ) na categoria avançada, LDW2, conquistando o segundo lugar.

Além do combi-latim, a dupla também conquistou segundo lugar na categoria Freestyle, que foi implementada este ano no evento, que visa à apresentação de uma coreografia de forma livre, utilizando uma música de escolha dos participantes, podemos adaptar vários estilos ou um de sua preferência.

E pela primeira vez, e com uma conquista mais que especial Thiago Mota participou da categoria Single iniciante LWD2, que como o nome mesmo diz, uma disputa de três ritmos do qual o atleta disputa sozinho na pista, contra outros concorrentes, da qual o mesmo obteve primeiro lugar com muita felicidade.

Além do campeonato a companhia se apresentou na Mostra Artística que aconteceu no dia 18/10 (sexta-feira) no Shopping Independência na cidade de Juiz de Fora (MG), mostrando o trabalho artístico contemporâneo que a dupla já realiza á algum tempo.

O evento contou com a participação de seis estados brasileiros, sendo eles Pará, Sergipe, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.