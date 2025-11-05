Atletas paralímpicos de Araxá conquistam 16 medalhas no JIMPI em Uberlândia

Araxá foi destaque na edição 2025 dos Jogos do Interior de Minas Gerais – Paradesporto (JIMPI), realizada entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, em Uberlândia. Os atletas araxaenses brilharam ao conquistar 16 medalhas, sendo 10 de ouro e 6 de prata, nas modalidades de atletismo e natação.

A delegação representou a cidade com o apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Assessoria de Esportes Especializados da Secretaria Municipal de Esportes, e contou com atletas da Secretaria e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). A equipe técnica foi composta pelos professores Weverton Melo, Jhonatan Castro, José Nolli Neto e Amair Araújo, com apoio logístico da assessora Daniela Cristina Felipe.

De acordo com Weverton Melo, os resultados reforçam o crescimento e o protagonismo do paradesporto araxaense, que tem alcançado expressivos resultados em competições regionais e estaduais.

“O esporte paralímpico de Araxá vem crescendo muito nos últimos anos. A cada edição, a cidade desponta mais, não só no JIMPI, mas também em competições nacionais e nas Paralimpíadas Escolares. É um orgulho ver o trabalho dando resultado”, destaca.

Os treinos do Projeto Paralímpico da Secretaria Municipal de Esportes acontecem em diversos espaços da cidade, como o Araxá Tênis Clube (ATC), Parque do Cristo, Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo, Campo do bairro Abolição, Mergulho Sport Center, pista do 37º Batalhão de Polícia Militar, Apae e Uniaraxá.

Medalhistas

João Paulo Evangelista Cândido – 2 pratas (lançamento de disco e dardo)

Michele Luciana da Silva – 1 prata (dardo) e 1 ouro (peso)

Anderson Jackson Jacob – 2 pratas (natação – 100m livre e 100m costas)

Jonathan Roberto Carneiro da Conceição – 2 ouros (lançamentos de disco e dardo)

Fábio Júlio Alves – 2 ouros (natação – 800m e 400m)

Ludimila Thamara Borges da Silva – 3 ouros (natação – 50m livre, 50m costas e 100m livre)

Everton da Silva Dias – 2 ouros (disco e peso)