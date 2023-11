Atletas paralímpicos de Araxá conquistam 26 medalhas no Jimi, em Juiz de Fora

Quatorze atletas paralímpicos representaram Araxá na primeira edição dos Jogos do Interior de Minas (Jimi) Paradesporto, em Juiz de Fora. A equipe Apae Araxá/Mergulho Sport Center conquistou 26 medalhas, sendo oito na modalidade de natação e 18 no atletismo.

O Jimi Paradesporto é um programa do Governo do Estado de Minas Gerais e executado pela Associação Mineira do Paradesporto. Tem como objetivos fomentar a prática do esporte para pessoas com deficiência nos municípios de Minas Gerais e possibilitar a qualificação técnica, tática e física dos atletas e equipes.

O grupo araxaense contou com apoio das Secretarias Municipais de Governo e de Esportes, que disponibilizaram o transporte e o educador físico credenciado Weverton Douglas de Melo para acompanhá-los.

Além do profissional cedido pelo Município, também viajaram com a equipe o coordenador técnico da modalidade paralímpica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Amair Araújo, e os educadores físicos José Nolli e Wadan Fernando.

Amair Araújo destaca a importância do apoio do Poder Público na modalidade.

“É gratificante ver o esforço e a determinação de nossos atletas, obtivemos excelentes resultados. A competição foi um momento de inclusão e busca de excelência no esporte para pessoas com deficiência. Conquista é sinal de orgulho para a cidade e a instituição. Agradecemos ao Poder Público Municipal pelo apoio. Sem este apoio não seria possível desenvolver esporte para pessoas com deficiência, não conseguiríamos atingir nossos objetivos”, reforça.

Resultados



Atletismo:

Alex Roses Santos de Almeida – classe 20

Salto em distância – 3° lugar

Everton da Silva Dia – classe 20

Arremesso de Peso – 1° lugar

Lançamento de disco – 1° lugar

Fabricio Alves da Silva – classe 20

800 metros – 1° lugar

1500 metros – 1° lugar

Fabio Júlio Alves – classe 20

400 metros – 1° lugar

800 metros – 2° lugar

Wesley Castro dos Santos – classe 20

Salto em distância – 1° lugar

Maylon Rogério Freire Santos – classe 38

Arremesso de peso – 1° lugar

Lançamento de dardo – 1° lugar

Jonathan Roberto Carneiro da Conceição – classe 13

Lançamento de disco – 1° lugar

Lançamento de dardo – 1° lugar

Nilson Pereira – classe 11

Lançamento de disco – 1° lugar

Lançamento de dardo – 1° lugar

Rosymary Vaz – classe 11

Arremesso de peso – 1° lugar

Lançamento de disco – 1° lugar

Ângela Maria Vaz – classe 12

Arremesso de peso – 1° lugar

Lançamento de disco – 1° lugar

Natação

Jonatas Kennedy Eugênio da Silva – classe S13

50 metros livre – 1° lugar

100 metros livre – 1° lugar

Anderson Jackson Jacob – classe S14

50 metros livre – 2° lugar

100 metros costa – 2° lugar

Cristiane Izabel Borges – classe S5

50 metros livre – 1° lugar

100 metros livre – 1° lugar

50 metros costas – 1° lugar

Thiago Antônio Mota – classe S4

50 metros livre – 2° lugar