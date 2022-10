Atletas paralímpicos de Araxá conquistam 30 medalhas em torneio realizado em Belo Horizonte

Vinte e um atletas paralímpicos representaram Araxá no torneio Meeting Paralímpico Loterias Caixa de Atletismo e Natação, em Belo Horizonte. A equipe composta por esportistas com deficiência intelectual, física, visual e/ou múltipla conquistou 30 medalhas, sendo 15 ouros, 8 pratas e 7 bronzes, nas modalidades atletismo e natação.

A competição tem como objetivo desenvolver a prática esportiva para pessoas com deficiência em todas as regiões do país. Além disso, também contribui para o desenvolvimento técnico e propicia oportunidades de competição aos atletas de elite e jovens promessas do paradesporto em todo o Brasil.

O grupo araxaense contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, que disponibilizou o transporte e o educador físico credenciado Weverton Douglas de Melo para acompanhá-los.

Além do profissional cedido pelo Município, também viajaram com a equipe o coordenador técnico de modalidade paralímpica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Amair Araújo, o treinador de natação da Mergulho Sport Center, Diego Rafael Mota, e a fisioterapeuta Juliana Caetano.

“Seguimos firmes nos treinamentos para o Jimip (Jogos do Interior de Minas Paralímpico), que acontecerá em novembro. Nesta oportunidade, nossos atletas representarão nosso município na maior competição paralímpica do Estado. Cabe ressaltar o apoio do Poder Público Municipal para que pudéssemos realizar nossos objetivos. Araxá segue se destacando em nível nacional no esporte paralímpico”, destaca Amair.

Atividades paralímpicas



A Prefeitura de Araxá disponibiliza uma estrutura de treinamentos para pessoas com deficiência de todas as idades. O projeto não visa apenas o alto rendimento, mas também a parte de reabilitação e socialização. Existem vagas disponíveis para quem se interessar em participar.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na sede da Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural, no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), localizado na avenida Imbiara, nº 620. Para mais informações, basta entrar em contato pelos números (34) 3691-2031 ou 3664-7836.

RESULTADOS NATAÇÃO



Cristiane Izabel Borges – Classe S5 (deficiência física)

– 3° lugar 100m livre;

– 3° lugar 50m livre;

– 3° lugar 50m costa.

Jonatas Kennedy Eugênio da Silva – Classe S13 (deficiência visual)

– 1° lugar 100m livre;

– 1° lugar 50m livre.

Ludimila Thamara Borges da Silva – classe S2 (deficiência física)

– 1° lugar 100m livre;

– 1° lugar 50m livre;

– 1° lugar 50m costa.

Thiago Antônio Mota – Classe S5 (deficiência física)

– 2° lugar 200m livre.

RESULTADOS ATLETISMO



Ângela Maria Ferreira – Classe F12 (deficiência visual)

– 2° lugar Lançamento de disco;

– 2° lugar Arremesso de peso.



Deivid Luan Lemes Gualberto – Classe T38 (deficiência física)

– 2° lugar 5000m

– 3° lugar 1500m



Fábio Júlio Alves – Classe T20 (deficiência Intelectual)

– 1° lugar 400m.



Fabricio Alves da Silva Classe T20 (deficiência Intelectual)

– 1° lugar 1500m.



João Guilherme Neri Alves – Classe T37(deficiência Física)

– 3° lugar 200m.



Jonathan Roberto Carneiro – ClasseF13 (deficiência visual)

– 1° lugar Lançamento de dardo;

– 1° lugar Lançamento de dardo.



Kassia Aparecida Pires de Souza – Classe F56 (deficiência física)

– 1° lugar Lançamento de dardo;

– 3° lugar Lançamento de disco.



Luiz Paulo Fernandes – Classe F37 (deficiência física)

– 2° lugar Lançamento de disco;

– 2° lugar Lançamento de dardo.



Nilson Pereira – Classe F11 (deficiência visual)

– 2° lugar Lançamento de dardo;

– 1° lugar Lançamento de disco.



Rosymary Borges Vaz – Classe F11 (deficiência visual)

– 1° lugar Lançamento de dardo;

– 3° lugar Lançamento de disco.



Valéria Guimarães Carvalho – Classe F13 (deficiência visual)

– 1° lugar Lançamento de disco;

– 1° lugar Lançamento de dardo.