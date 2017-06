Audiência Pública apresenta relatório da Secretaria de Saúde

O Plenário da Câmara Municipal de Araxá recebeu, na tarde desta quarta-feira (31/), Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde para apresentação do relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2017. O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Alonso Garcia, apresentou números do ano de 2016 referentes ao Laboratório Municipal, Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Atenção Primária, Pronto Atendimento Municipal (PAM), Farmácia Municipal e transporte de pacientes. Ele afirmou que a Secretaria de Saúde procura se especializar cada vez mais e melhorar os serviços oferecidos.

A Coordenadora em Vigilância e Saúde, Telma di Mambro, destacou as ações preventivas realizadas pela Secretaria, principalmente em relação à febre amarela, câncer, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e campanhas de vacinação e escovação dental. Telma lembrou que projetos para reformas dos prédios das Unidades Básicas de Saúde estão sendo desenvolvidos.

Carla Fernanda Ribeiro Borges, do Serviço de Regulação, comemorou a evolução da Saúde com indicadores que apontam aumento de até 75 % no número de atendimentos das Unidades Básicas de Saúde de um quadrimestre para o outro. Aniele Reis, do setor de marcação de consultas e exames, falou sobre protocolos e fluxos de atendimento.

Camila Borges Caixeta, uma das responsáveis pelo serviço de auditoria, esclareceu pontos sobre o trabalho de acompanhamento dos prestadores de serviço da área. Adauto César dos Reis, representante do Pronto Atendimento Municipal, trouxe números detalhados de atendimentos, exames, protocolos do setor e demandas dos bairros.

Rita de Cássia, representante da fisioterapia, explicou o fluxo de encaminhamento do setor e destacou o trabalho da Escola da Coluna. Magaly Santos, coordenadora da vigilância sanitária, esclareceu as funções do setor que tem o objetivo de propor ações relacionadas aos bens de consumo e prestação de serviços para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.

Sebastiana Aparecida dos Santos, assistente social do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), esclareceu que o Município oferece transporte, alimentação e casas de apoio aos pacientes e conta com 11 veículos, entre ônibus, vans, veículos leves e ambulâncias para transporte de pacientes para outras cidades.

Ao final do encontro o Secretário de Saúde respondeu perguntas dos vereadores referentes à nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA,) aumento dos atendimentos realizados, obra do Canil Municipal e reformas das Unidades Básicas de Saúde.