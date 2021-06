Audiência Pública debate tratamento da pandemia em Araxá

A Câmara Municipal realizou, nesta quarta-feira (02), Audiência Pública sobre o tratamento da Covid-19 em Araxá. A sessão, solicitada pelo Vereador Luiz Carlos (PSL) e pela Vereadora Fernanda Castelha (PMN), foi realizada de modo virtual e transmitida ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube (youtube.com/camaramunicipaldearaxa).

A medida segue o Decreto Municipal nº 314/2021, em vigor desde esta segunda (31), que impede reuniões de trabalho com mais de nove pessoas. A Administração Municipal foi representada pelo Assessor Jurídico Jonathan Renaud, pelo fisioterapeuta Nilton Ribeiro Jr e pela infectologista Jaqueline Ribeiro, representando a Secretaria de Saúde.

Além dos Parlamentares, o encontro contou com a participação dos Médicos Avenor Montandon e Marcelo Martins, do Juiz de Direito Renato Zupo e do Advogado Robson Merola, que apresentou uma planilha com a evolução de óbitos por Covid em municípios da região.

“Estamos nesta luta buscando somar com a Administração Municipal, a população almeja um sistema de saúde melhor estruturado, com atendimento mais eficiente e menos politizado. Araxá tem recursos financeiros e profissionais experientes para tal”, afirmou Luiz Carlos.

Os Vereadores apresentaram questionamentos e sugestões relacionados à vacinação, testagem, tratamentos e estratégias de enfrentamento. De acordo com o último Boletim apresentado, a taxa de ocupação dos Leitos SUS de Araxá está em 76,92% (Clínicos) e 100% (UTI).