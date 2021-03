Autores são detidos pelo crime de furto

Na tarde de ontem (30), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um pátio de depósito de veículos apreendidos, local em que registrou um furto.

Por meio de imagens do circuito de câmeras, foi verificado que no dia 29 de março, um adolescente, de 16 anos, acompanhado de um indivíduo de 22 anos, abusando de confiança, foram ao local para a prática de furto.

De posse de uma mochila e um martelo, ambos se aproveitaram da distração do funcionário para o furto de peças e dano a uma motocicleta.

Após diligências, a Polícia Militar logrou êxito em localizar o adolescente em sua residência bem como todas as peças furtadas. O outro autor também foi localizado e preso. Ele relatou que é mecânico e somente acompanhou o adolescente na retirada das peças.

Segundo o adolescente, a motocicleta era de sua propriedade e teria subtraído as peças porque não tinha mais intenção de retirar a motocicleta do referido pátio. Diante dos fatos, os autores foram presos/apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil juntamente com todo o material arrecadado.