BDMG capta R$ 450 milhões para minimizar efeitos da pandemia e investir em sustentabilidade

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) assinou, nesta segunda-feira (10), um contrato com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para a disponibilização de € 70 milhões (equivalente a cerca de R$ 450 milhões na cotação atual) a partir deste mês. Os recursos, que têm prazo máximo de 12 anos, serão utilizados para compor linhas de crédito do banco destinadas a empresas mineiras de todos os portes e municípios.

A estratégia do BDMG é que os valores sejam alocados, em um primeiro momento, para a minimização dos efeitos socioeconômicos da pandemia. Futuramente, a destinação será voltada a projetos com viés socioambiental, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

De acordo com o presidente do BDMG, Sergio Gusmão, o banco tem buscado diversificar a origem dos recursos que integram suas linhas de crédito. “Este processo envolve aprofundar parcerias com organismos internacionais de fomento, como a AFD, para que possamos responder com mais urgência à crise de liquidez deflagrada pela pandemia”, afirma.

Além dessa necessidade imediata, o banco busca também contribuir para a aceleração de investimentos em sustentabilidade, em áreas como energias renováveis, como explica Gusmão. “A parceria que estamos firmando alinha a estratégia de resposta do BDMG à pandemia também na direção de uma ‘nova economia’, baseada no financiamento de projetos sustentáveis”, observa.

“O BDMG foi o primeiro parceiro da AFD no Brasil a assinar um financiamento climático. Em 2013, assinamos a primeira linha de crédito, chegando a um total de investimentos de € 31 milhões em Minas Gerais. Agora, em 2020, o novo financiamento vai apoiar tanto medidas em resposta à crise econômica causada pela covid-19, quanto fortalecer a estratégia do banco na área dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, afirma Philippe Orliange, diretor regional da AFD Brasil – Cone Sul.

AFD

A AFD é o banco francês de desenvolvimento que está presente em 115 nações. Alinhada com os ODS, a agência apoia projetos que ofereçam melhorias concretas para as populações de países emergentes, em desenvolvimento e nos territórios franceses ultramarinos.