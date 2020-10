Boletim de Araxá registra mais duas mortes por Covid-19; um idoso de 75 anos e um bebê de 10 meses

O Boletim Epidemiológico de Araxá registra mais duas mortes em decorrência de coronavírus, nesta segunda-feira (19) – um idoso de 75 anos e um bebê do sexo masculino de 10 meses que estava internado no Hospital das Clínicas de Uberaba. Com isso, a cidade chega a 32 óbitos registrados desde o início da pandemia.

Nas últimas 72 horas (último boletim divulgado foi na sexta, dia 16), além dos dois óbitos, são 37 novos casos de Covid-19 contabilizados e 43 recuperados e 273 em monitoramento.

Nos dados gerais de 5.758 casos investigados, 2.146 são de casos positivos e 3.548 descartados e 64 pessoas aguardando resultado.

A UTI permanece com 14 pacientes (70% de ocupação) – Araxá (9), Ibiá (2), Perdizes (2) e Santa Juliana (1), e também 14 pacientes em leitos de enfermaria, todos moradores de Araxá

