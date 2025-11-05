Cadastramento escolar para Educação Infantil termina nesta sexta-feira (7)

A Secretaria Municipal de Educação de Araxá informa que o Cadastramento Escolar para a Educação Infantil 2026 se encerra nesta sexta-feira, 7 de novembro. As inscrições, abertas desde 23 de outubro, devem ser realizadas exclusivamente pelo link https://tinyurl.com/ykybj4uu e são destinadas a crianças dos grupos GI, GII, GIII, GIV, 1º e 2º períodos.

De acordo com a Secretaria, crianças de 4 meses a 3 anos que participaram do cadastramento para 2025 e não foram contempladas com vaga ao longo do ano devem se inscrever novamente para concorrer às vagas de 2026. Cada inscrição poderá indicar até duas unidades de ensino (CEMEI, EMEI ou Escola), desde que localizadas na mesma região de residência.

O resultado do cadastramento será divulgado no dia 1º de dezembro, e as matrículas presenciais das crianças classificadas ocorrerão entre 1º e 12 de dezembro de 2025, diretamente nas unidades de ensino municipais ou conveniadas. Já o encaminhamento para vagas remanescentes e a abertura da lista de espera terão início em 27 de janeiro de 2026.

Para as famílias sem acesso à internet, o suporte para o cadastramento está disponível nas escolas públicas, Inspetoria Escolar e na Secretaria Municipal de Educação. É necessário apresentar comprovante de endereço, CPF, certidão de nascimento da criança e CPF do responsável legal.

Cronograma do Cadastramento Infantil

• Inscrições: 23/10 a 07/11/2025

• Resultado: 01/12/2025

• Matrículas: 01 a 12/12/2025

• Vagas remanescentes e lista de espera: a partir de 27/01/2026



Cadastramento pelo Sucem termina dia 14 de novembro

A Secretaria Municipal de Educação também reforça que o Cadastramento Escolar pelo Sistema Único de Cadastro Escolar de Minas Gerais (Sucem), destinado às vagas para 2026, termina dia 14 de novembro de 2025. O processo é coordenado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) e deve ser feito exclusivamente pelo site cadastroescolar.educacao.mg.gov.br.

Devem realizar o cadastro:

• Concluintes do 5º ano do Ensino Fundamental que irão ingressar no 6º ano em escolas que não oferecem continuidade;

• Concluintes do 9º ano, que seguirão para o Ensino Médio em 2026;

• Alunos da rede particular que desejam vaga na rede pública municipal ou estadual;

• Alunos migrantes de outros municípios ou estados que passarão a residir em Araxá em 2026.

O cadastramento não garante automaticamente a vaga na escola desejada. A distribuição seguirá critérios da SEE/MG, priorizando alunos com deficiência, zoneamento e a presença de irmãos matriculados na mesma instituição.

Pais e responsáveis sem acesso à internet também poderão contar com apoio das escolas públicas, Inspetoria Escolar e Secretaria Municipal de Educação. Quem não realizar o cadastro no prazo deverá aguardar a disponibilização de vagas remanescentes, entre 27 de janeiro e 6 de fevereiro de 2026, conforme a Resolução SEE/MG nº 5.191, de 3 de outubro de 2025.