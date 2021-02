Cadastro para vagas remanescentes de escolas públicas ocorre entre 25 de fevereiro e 26 de março

A Secretaria Municipal de Educação informa que as famílias de alunos que não foram matriculados nas escolas públicas (municipais e estaduais) de Araxá terão mais uma oportunidade através das vagas que sobraram nas instituições de ensino.

Os pais devem fazer o cadastro dos filhos para as vagas remanescentes de 25 de fevereiro até 26 de março, no Sistema Único de Cadastramento e Encaminhamento de Matrícula (SUCEM) através do site: www.cadastroescolar.educacao.mg.gov.br

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, informa que o cadastro é para atender aquele aluno que não fez a matrícula no tempo certo e perdeu a vaga, assim como aquele pai que deseja alterar a escola para onde o filho foi indicado no cadastro anterior.

Ela ressalta que no momento de fazer o cadastro o pai deve ficar atento para a escola onde o filho foi direcionado e procurar a instituição para fazer a matrícula. As famílias que não tiverem acesso à internet para fazer o cadastro, devem ir a uma a escola pública mais perto de sua casa.

As instituições de ensino estão abertas e têm pessoas que podem ajudar os pais ou responsáveis com o preenchimento do cadastro. “O prazo é longo e à medida que as pessoas forem se cadastrando, as vagas são liberadas. Os pais não devem deixar para a última hora”, reforça Zulma.