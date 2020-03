Câmara aprova projeto de Robson e Raphael que exige álcool gel em estabelecimentos de Araxá

A Câmara Municipal de Araxá aprovou, nesta terça-feira (17), projeto de lei, de autoria dos vereadores Raphael Rios e Robson Magela, que exige a instalação de recipientes com álcool gel antisséptico 70% em estabelecimentos públicos e privados que prestam serviços ao público, como forma de ampliar as medidas de prevenção ao Coronavírus para usuários, clientes e funcionários.



Devido à urgência do avanço do vírus no Brasil, o projeto tramitou nas comissões permanentes no mesmo dia de sua apresentação e foi aprovado pelo plenário por 10 votos a 3.



Uma emenda apresentada pelo vereador Pastor Claudenir Dias contempla também a disponibilização do álcool líquido 70%.

Além dos autores Raphael Rios e Robson Magela, votaram a favor do projeto de lei os vereadores Fárley Cabeleireiro, Fernanda Castelha, Zezinho da Aserpa, Pastor Claudenir Dias, Adolfo Segurança, Bosco Júnior, Fabiano Santos Cunha e Alexandre dos Irmãos Paula. O vereador Garrado esteve ausente da votação.

O projeto segue para sanção do prefeito Aracely de Paula. Após a data de promulgação da lei, os estabelecimentos têm 15 dias para se adequar. O não cumprimento acarretará em advertência, multa a ser estipulada por órgão competente da Prefeitura de Araxá, dobro da multa anterior em caso de reincidência e suspensão do alvará até que a infração seja sanada.

A obrigatoriedade do álcool gel 70% já ocorre desde 2010 nas unidades de saúde de todo o Brasil por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e em estabelecimentos de municípios como Uberlândia.

Durante a discussão da proposta, os vereadores Robson e Raphael reforçaram que a melhor forma de a população evitar o contágio e proliferação do Coronavírus é por meio da prevenção, e a disponibilização do álcool em gel nos estabelecimentos de atendimento ao público é uma forma a mais de segurança, tanto para usuários quanto para trabalhadores. O álcool em gel também é utilizado na prevenção de outros vírus, como a Influenza, que causa a gripe.