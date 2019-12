Câmara aprova reajuste para vereadores

A Câmara Municipal de Araxá aprovou na reunião ordinária realizada nesta terça-feira (10) o projeto de resolução da Mesa Diretora que reajusta os salários dos vereadores para a legislatura 2021/2024. Com o reajuste aprovado, os salários dos vereadores de Araxá aumentam de Araxá aumentam dos atuais R$ 8.930,20 para R$ 12.500, 00 a partir de 2021. Foram oito votos favoráveis ao reajuste e seis contrários. O presidente do Legislativo, Roberto do Sindicato, não participa das votações.

O projeto de resolução aprovado pela Câmara Municipal contém artigos que possibilitam o vereador escolher no início da legislatura se receberá o salário de R$ 12.500,00 ou se renunciará total ou parcialmente a ele. A escolha valerá para os quatros anos de mandato.

Votaram a favor do reajuste os vereadores Luiz Carlos Bittencourt, Garrado, Adolfo Segurança, Alexandre dos Irmãos Paula, Pastor Claudenir Dias, Ceará da Padaria, Fárley Cabeleireiro, Zezinho da Aserpa.

Já os vereadores Raphael Rios, Robson Magela, Fernanda Castelha, Bosco Júnior, Fabiano Santos e Hudson Fiuza votaram contra o reajuste dos salários.