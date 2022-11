Câmara Aprova Repasse de Verbas para Instituições

Abrindo os trabalhos do mês de novembro, a Câmara Municipal de Araxá realizou, na tarde desta terça-feira (01), mais uma reunião ordinária. A sessão marcou o retorno das transmissões ao vivo, que foram suspensas durante o período eleitoral. A população pode acompanhar as reuniões todas às terças-feiras, 14 h, através do canal do Legislativo no Youtube ou através da Rádio Imbiara (91,5 FM).

Durante a Ordem do Dia os vereadores aprovaram seis projetos, tendo destaque as matérias que autorizam o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá – APAE, no valor de R$ 205.322,65; com o Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá – CAMTA, no valor de R$ 40.000,00 e com o Lions Clube de Araxá, no valor de R$ 30.000,00.

Projetos Aprovados:

Projeto de Lei 204/2022 (com emenda): Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Lions Clube de Araxá. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 243/2022: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá – APAE. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 249/2022: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá – CAMTA, manutenção de atividades. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 255/2022- Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 257/2022- Cria escolas na estrutura da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências. Autor: Executivo;

Projeto de Resolução 012/2022: Autoriza a Câmara Municipal a firmar convênio com a Caixa Econômica Federal, e dá outras providências.

Tribuna

Durante o Grande Expediente, usaram a tribuna seis vereadores: Valtinho da Farmácia, Pr. Moacir Santos, Dr. Zidane, Professora Leni Nobre, Maristela Dutra e Alexandre Irmãos Paula.

Primeiro a usar a tribuna, o vereador Valtinho da Farmácia apresentou indicações solicitando melhorias no trânsito da cidade e no terminal rodoviário. Valtinho também sugeriu a construção de um restaurante popular em Araxá, a poda dos coqueiros em frente a Santa Casa e de árvores na rua Valentino Antônio Sena, bairro Alvorada.

O vereador Pr. Moacir Santos solicitou o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em instituições de saúde, a realização de exames de endoscopia na rede pública de saúde e a revitalização de sinalização horizontal e vertical na avenida Prefeito Aracely de Paula.

O vereador Dr. Zidane comentou diversos temas em seu tempo regimental: Ele criticou o texto do Projeto de Lei 210 – Lei Orçamentária Anual (LOA 2023), o serviço de iluminação pública e o abastecimento de água em Araxá. Zidane apresentou indicação pedindo a pintura da divisão da faixa da rotatória em frente ao posto deck, fazendo uma faixa de divisão das duas pistas.

A vereadora Professora Leni Nobre apresentou moção de congratulação e aplausos ao professor Luiz Henrique de Souza. Ela também pediu a adequação dos espaços de funcionamento dos CAPS e a criação de um centro de atendimento à saúde mental. Leni finalizou pedindo a limpeza e capina na rua Elias José Carneiro, no bairro Camuá.

A vereadora Maristela Dutra apresentou diversas indicações, dentre elas destacam-se: pedido de reforma do terminal rodoviário; a efetivação da oferta das atividades de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), contempladas por Lei Municipal e a criação e implantação do serviço de assistência jurídica gratuita municipal, destinado as pessoas hipossuficientes.

Último a usar a tribuna, o vereador Alexandre Irmãos Paula solicitou limpeza no bairro Vila Guimarães, recapeamento no bairro Alvorada, instalação de rampa faixa de pedestres na rua Eugênio Cândido de Oliveira – bairro São Geraldo e a implantação de um Estratégia de Saúde da Família (PSF) no bairro Novo Horizonte II.