Câmara Municipal aprova projeto de lei do vereador Robson Magela

A Câmara Municipal de Araxá aprovou na reunião ordinária desta terça-feira, 19 de março, o projeto de lei de autoria do vereador Robson Magela (PRB) que cria uma nova limitação de circulação de veículos pesados e caminhões na zona urbana de Araxá. O projeto também revoga a Lei Municipal nº 6.078/2011, que trata da proibição de caminhões na cidade e é alvo de reclamações de caminhoneiros e proprietários de depósitos de materiais de construção, de empresas que recolhem entulhos e de supermercados. O vereador Bosco Júnior (AVA) é coautor do projeto.

Na nova zona de restrição à circulação de veículos pesados, que foi reduzida em relação ao que determina a legislação atual, fica proibido o tráfego de veículos pesados e caminhões com capacidade de carga superior a oito toneladas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8 às 14h, com exceção dos feriados.

De acordo com o projeto aprovado pelos vereadores, poderão transitar na nova zona de restrição, mediante autorização especial da Assessoria Municipal de Trânsito e Transportes (Asttran), caminhões de mudança ou cargas especiais, desde que sua capacidade de carga não ultrapasse quatorze toneladas e o seu comprimento não seja superior a vinte metros.

“Esse projeto nasceu em uma reunião que tive em janeiro deste ano aqui na Câmara com os caminhoneiros de Araxá que reclamaram das dificuldades impostas pela lei que trata da proibição de caminhões na cidade. Por causa dessa lei, eles estão sendo multados e impedidos de trabalhar. Eu me comprometi com eles que elaboraria um projeto para criar uma nova lei sobre o tema. Apresentei o projeto, que foi aprovado com o apoio dos demais vereadores e agora os caminhoneiros poderão trabalhar com tranquilidade”, diz Robson Magela.

O projeto de lei, que foi aprovado pelos vereadores por 12 votos a zero, segue agora para a sanção ou veto do prefeito Aracely de Paula e se tornará lei após a sua publicação.

Nova zona de restrição

A nova zona de restrição de veículos pesados e caminhões prevista no projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal é composta pelo polígono circunscrito pelas seguintes vias, inclusive elas próprias: Avenida Getúlio Vargas, partindo da Igreja Matriz de São Domingos, descendo pela Avenida Capitão Belarmino de Paula Machado até a confluência com a Avenida Wilson Borges, retornando pela mesma avenida até a Rua Calimério Guimarães, seguindo nesta até a Avenida Senador Montandon, descendo nesta até a Rua Cônego Cassiano, e a partir deste ponto seguindo pela Rua Cônego Cassiano até a Rua Alexandre Gondin, descendo na Rua Alexandre Gondin até a Travessa Zeca Montandon e nesta até a Rua Padre Anchieta subindo na confluência desta até a Avenida Vereador João Sena, seguindo nesta avenida até a Avenida Amazonas, nela retornando até a Ruas Carvalho Lopes e por esta subindo até a Rua Costa Sena, sendo a partir deste ponto até o ponto inicial na Igreja Matriz de São Domingos e também toda a extensão das seguintes ruas ou avenidas: Avenida Senador Montandon, Avenida Imbiara e Rua Belo Horizonte.