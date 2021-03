Câmara Municipal cria Comissão para desburocratizar processos e incentivar a geração de empregos em Araxá

Atenta aos impactos diretos causados pela Pandemia, principalmente na queda da geração de emprego, a Câmara Municipal de Araxá criou a Comissão Especial pela Desburocratização e Criação de Emprego (Cedege). De autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, a criação foi uma indicação do vereador Wellington Martins. O projeto de resolução foi aprovado durante Reunião Ordinária Virtual na tarde desta terça-feira (23). A Comissão fica instituída até o final da sessão legislativa de 2021.

A Comissão Especial tem o objetivo de estudar e apresentar propostas para a simplificação de processos e atividades para o desenvolvimento de um ambiente favorável aos negócios em Araxá. A principal preocupação é reduzir a burocracia que, muitas vezes, causa impactos e perdas ao empreendedor araxaense, especialmente no que tange à geração de renda e oportunidades, principalmente neste período de crise sanitária e no pós-pandemia.

Integram a Comissão os vereadores: Bosco Junior, Raphael Rios e Wellington Martins.

Wellington afirma que a Comissão já está em pleno trabalho. “Nós já estamos participando de um grupo de vereadores do Brasil inteiro, para dar celeridade e fazer a coisa acontecer no município de Araxá.” Ainda, de acordo com ele, a pandemia já está promovendo demissões em massa. “Queremos ajudar o município de Araxá a gerar muitos empregos.”