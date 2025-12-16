Câmara Municipal de Araxá realiza campanha de doação de sangue em parceria com a Fundação Hemominas

A manhã deste sábado (13) foi marcada por um importante ato de solidariedade em Araxá. A Câmara Municipal, em parceria com a Fundação Hemominas, promoveu uma campanha de doação de sangue que reuniu dezenas de voluntários. A ação contou com a atuação de profissionais do Hemocentro de Uberaba e foi coordenada pela Escola do Legislativo, com apoio dos servidores da Câmara Municipal.

Realizada em um período considerado crítico para os bancos de sangue, devido às festas de fim de ano e à redução histórica no número de doadores, a iniciativa superou as expectativas iniciais. Embora tenham sido disponibilizadas 60 vagas inicialmente, a procura espontânea no local ampliou o alcance da campanha, resultando na coleta de 75 bolsas de sangue. O volume arrecadado poderá beneficiar cerca de 300 pacientes.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, agradeceu o engajamento da população e ressaltou a importância da parceria com a Fundação Hemominas. Segundo ele, ações como essa reforçam o papel social do Legislativo. Raphael também destacou o apoio da Prefeitura de Araxá, que disponibilizou uma ambulância e uma profissional de enfermagem para garantir segurança durante todo o atendimento.

O gerente técnico e médico do Hemocentro, Ricardo Aparecido Olivo, ressaltou que ações descentralizadas são estratégicas para alcançar novos doadores e reforçar os estoques. Ele explicou que o período de fim de ano impõe desafios adicionais, em razão das férias escolares, do recesso de trabalho e das viagens, tornando essas campanhas ainda mais necessárias.

O processo de doação de sangue é realizado com critérios rigorosos de segurança, garantindo proteção ao doador e ao receptor. A participação envolve cadastro, pré-triagem com avaliação de sinais vitais e exames iniciais, além de entrevista clínica confidencial. A coleta dura cerca de 10 minutos, com a retirada aproximada de 450 mililitros de sangue, e é feita com materiais estéreis e descartáveis, seguida de orientações e breve observação do doador. Após a coleta, o sangue passa por análises laboratoriais e é fracionado em componentes (hemácias, plasma e plaquetas), possibilitando que uma única doação beneficie até quatro pacientes diferentes.

A campanha reafirmou a importância da união entre o poder público, instituições de saúde e a comunidade na promoção de ações solidárias que salvam vidas. A iniciativa não apenas contribuiu para a recomposição dos estoques de sangue em um período sensível, como também fortaleceu a conscientização da população sobre a relevância da doação regular.