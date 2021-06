Câmara Municipal instala sistema de energia fotovoltaica

A Câmara Municipal de Araxá começou a produzir sua própria energia. Uma ação que gera economia aos cofres públicos, além de ser uma medida sustentável. O valor do investimento foi de R$ 181,4 mil, com uma expectativa de retorno de, no máximo, três anos e uma economia anual superior a R$ 65 mil. O projeto para implantação da energia fotovoltaica foi iniciado no mandato do ex-presidente da Casa, vereador Carlos Roberto Rosa, por indicação do vereador Raphael Rios.

De acordo com a análise financeira realizada pela empresa responsável, o novo sistema deve gerar 6.966 kWh por mês e tem vida útil estimada em 30 anos.

Por não emitir gases de efeito estufa, a energia fotovoltaica é mais limpa e sustentável do que a energia gerada por fontes tradicionais, como as termelétricas e seu sistema sustentável beneficia o meio ambiente com a redução na emissão de 1337 toneladas de CO2, a preservação de 8338 árvores; entre outros.