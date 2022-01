Câmaras Municipais iniciam mobilização pelo cumprimento da duplicação da BR-262

O presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Raphael Rios, recebeu na manhã desta terça-feira (18) o presidente do Legislativo de Bom Despacho, Vinícius Pedro, e o coordenador Legislativo, Bruno Luiz, para tratar sobre a situação da Rodovia BR-262, que está com as obras de duplicação paralisadas, o que impacta diretamente na segurança de milhares de motoristas e passageiros que transitam pela via diariamente.



A reunião atendeu à um pedido do vereador Vinicius, que destacou a importância da união de Câmaras Municipais da região, para fortalecer cobranças sobre a BR-262. Ele destaca que desde a inauguração do trecho que compreende Nova Serrana e Belo Horizonte, em 2016, há uma expectativa muito grande para a continuação da duplicação. “A ideia de criação da Câmara Regional surgiu do desejo da soma de esforços, forças, e, dessa união, mobilizarmos nossos representantes a nível estadual, federal e outros órgãos objetivando a tão aguardada retomada da duplicação”, afirma no documento entregue ao presidente Raphael.



Raphael destaca que a estrada tem pontos de desvios, muitos buracos e necessita, há anos, de duplicação. “As condições atuais da BR-262 não oferecem segurança aos usuários, mesmo com a cobrança de pedágio por parte da Concessionária Triunfo”, afirma. Segundo ele, o Legislativo de Araxá será parceiro em todas as ações envolvendo as Câmaras do Alto Paranaíba e Centro-Oeste.



Novas reuniões serão agendadas visando a participação do maior número de Câmaras Municipais das duas regiões.