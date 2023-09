Campanha de Vacinação Antirrábica Animal na Zona Urbana acontece de 11 a 17 de setembro

A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal na Zona Urbana inicia na próxima segunda-feira (11) e vai até o dia 17 de setembro. De acordo com a Vigilância em Saúde da Prefeitura de Araxá, a meta é vacinar 16.000 animais entre cães e gatos em todas as etapas.

A população vai contar com cronograma itinerante em diversos pontos da cidade durante os períodos da manhã e tarde, além do Posto Fixo no Ginásio do bairro Santa Luzia – avenida João Paulo II, nº 1.045.

A primeira fase da campanha foi realizada na Zona Rural, em agosto, com a imunização de 3.400 animais.

O agente da Vigilância Ambiental, Fabrício de Ávila, explica que para receber o imunizante o animal deve ter mais de 3 meses de vida e estar em boas condições de saúde. Ele acrescenta que não há contraindicações para a vacinação de animais lactantes, puérperas ou gestantes.

“É importante também ressaltar que os animais que vão receber dose no primeiro ano de vida devem tomar a dose de reforço após 30 dias da aplicação da primeira dose”, completa.



Sobre a raiva

A raiva é uma doença que mata, tanto o animal quanto o ser humano, e não tem cura. A melhor maneira de prevenir é a vacina. A doença é transmitida principalmente por mordidas, além de arranhões, unhadas ou lambidas de animais doentes. A vacinação do cão e gato ocorre anualmente e é de suma importância para que o animal não contraia a doença.

CRONOGRAMA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA – ZONA URBANA

11 DE SETEMBRO

1 – Riviera do Lago / portaria (manhã) 8h às 12h; estande de vendas Veredas do Belvedere (tarde) 13h às 17h;

2 – Praça do Senac / Vila Fertiza;

3 – Escola Estadual Lia Salgado / Vila Silvéria;

4 – Unisul / Vila Silvéria;

5 – Campo AEF / Dona Beja;

6 – Praça da Lavanderia / Área 2 (manhã); rua das Palmeiras, 145 / Parque das Flores (tarde);

7 – Igreja / Padre Alaor;

8 – Mercearia do Branco / Guilhermina Vieira Chaer;

9 – Unisse / Santa Terezinha.

12 DE SETEMBRO

1 – Praça da Área 3 / Jardim das Primaveras;

2 – Núcleo de Convivência / Santo Antônio;

3 – ESF / Vila Estância;

4 – CAPS Maria Pirola / Santo Antônio;

5 – Unileste / Santo Antônio;

6 – Escola Polivalente / Santo Antônio;

7 – Unicentro / Vila Guimarães;

8 – Supermercado Dois Irmãos / Mangabeiras;

9 – Campo Trianon / Mangabeiras.

13 DE SETEMBRO

1 – Praça da Santa Casa / Vila Guimarães;

2 – Antigo Postinho / João Ribeiro;

3 – Posto Ipiranga / Av. João Paulo II;

4 – Praça Governador Valadares / Centro;

5 – Praça Elias Leime / Em frente ao Açougue do Dico;

6 – Ginásio Oscar Lino / Vila São Pedro;

7 – Praça José Hermógenes / São Vicente;

8 – Centro de Referência da Cultura Negra / Santa Rita;

9 – Capela da Filomena/ Bela Vista.

14 DE SETEMBRO



1 – Escola Aziz J. Chaer / Orozino Teixeira;

2 – Uninordeste / Ana Antônia;

3 – Mercearia Gomes / Jardim das Oliveiras;

4 – Cemei Vicente Pereira da Silva / Villa Mayor;

5 – ESF / Pão de Açúcar;

6 – Cemei Profa. Francisca Querina Martins de Oliveira / Pão de Açúcar 3;

7 – Cemei Querobina Gomes Borges / Pão de Açúcar 4;

8 – Canil Municipal / Novo Horizonte;

9 – Mercearia do Izaias / Domingos Zema.



15 DE SETEMBRO

1 – Núcleo de Convivência / Leblon;

2 – Praça Cemei Anita Mesquita / São Geraldo;

3 – Unisa / São Geraldo;

4 – Igreja Nossa Senhora Aparecida / Alvorada;

5 – Área em frente ao Cemei Balão Mágico / Alvorada;

6 – Unioeste / Boa Vista;

7 – Núcleo de Convivência / Boa Vista;

8 – Praça da Árvore de Óleo / Boa Vista;

9 – Padaria UAI Delícia / Camuá – Fenícia.

16 DE SETEMBRO

1 – Igreja Presbiteriana Cepac / Abolição – S. Francisco;

2 – Núcleo de Convivência / Abolição – S. Francisco;

3 – Núcleo de Convivência / Bom Jesus;

4 – Uninorte / Urciano Lemos;

5 – Ponto de ônibus Parque do Cristo / Urciano Lemos;

6 – Cemei Conceição Velasco / Francisco Duarte;

7 – ESF / Tiradentes;

8 – ESF / Ana Pinto de Almeida;

9 – Fundo Cemei Cássio Barsante / Ana Pinto de Almeida;

10 – Cemei Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite / Max Neumann.

17 DE SETEMBRO (domingo / 8h às 13h)

1 – Feira / Pão de Açúcar;

2 – Feira Radialista Silmar Borges / Urciano Lemos;

3 – Barreiro (em frente à igreja);

4 – Praça da Rua Antônio de Freitas (atrás do aeroporto).

PONTO FIXO

– Ginásio do bairro Santa Luzia – avenida João Paulo II, nº 1.045.