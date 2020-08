Campanha de Vacinação Antirrábica na Zona Rural de Araxá acontece entre os dias 17 e 28 de agosto

A Secretaria Municipal de Saúde programa a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal na Zona Rural entre os dias 17 a 28 de agosto. São cerca de 3 mil animais entre cães e gatos previstos para serem vacinados pela equipe da secretaria.

A coordenadora de Vigilância Ambiental, Camila Caixeta, solicita a atenção dos proprietários de imóveis rurais que facilitem o acesso para os servidores que aplicam as vacinas. “Os vacinadores só encontram nas propriedades rurais que estiverem com as porteiras abertas, portanto, pedimos que todos nós ajudem neste sentido”, afirma Camila.

A raiva é uma doença que mata tanto o animal quanto o homem e não tem cura. A melhor maneira de prevenir é a vacina. A raiva é uma doença fatal causada por um vírus que acomete todos os mamíferos, tais como cães e gatos e também o homem.

A doença é transmitida principalmente pela mordedura e também por arranhões, unhadas ou lambidas de animais doentes. A vacinação anualmente do cão e gato é de suma importância e contribui para que o animal não seja atingido com a doença.