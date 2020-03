Campanha de vacinação contra a gripe é suspensa até chegada de novas doses

A Secretaria de Saúde de Araxá confirmou no início da tarde desta segunda-feira (23) que as doses de vacina contra a Influenza terminaram na cidade. Durante todo o dia o movimento nos postos de vacinação foi intenso. Profissionais da saúde e, principalmente, idosos procuraram as escolas onde estão sendo oferecidas as doses e houve relatos de muitas filas tanto na parte da manhã, quanto no início da tarde.

O Ministério da Saúde disponibilizou para Araxá inicialmente quatro mil doses, todas já administradas neste primeiro dia. Como ainda não houve nova distribuição para a Superintendência Regional de Saúde a campanha teve que ser suspensa, o que também aconteceu em outros municípios do Estado.

A suspensão da campanha é temporária. Assim que a Prefeitura receber novas doses, o que deve ocorrer a partir de quinta-feira, a vacinação será retomada.