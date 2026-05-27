Campanha Maio Amarelo mobiliza mais de 1.500 pessoas em ações de conscientização no trânsito em Araxá

Com ações educativas em escolas, empresas e vias públicas, a Prefeitura de Araxá intensificou durante o mês de maio o trabalho de conscientização no trânsito e alcançou diretamente mais de 1.500 pessoas entre os dias 18 e 22 de maio. A iniciativa integrou a Semana Municipal de Trânsito, realizada dentro da campanha internacional Maio Amarelo, e teve como objetivo alertar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância do respeito às leis de trânsito e da preservação da vida.

Durante a campanha, promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, foram distribuídos 1.450 kits com cartilhas e panfletos informativos em rodas de conversa realizadas em escolas e empresas, além de blitzes educativas nas principais avenidas da cidade. As ações também incluíram aulas de educação no trânsito promovidas na Transitolândia para 90 alunos do 4º ano de escolas municipais.

Em 2026, o Maio Amarelo traz o tema “Enxergar o outro é salvar vidas”, reforçando a necessidade de mais atenção e respeito aos usuários mais vulneráveis no trânsito, especialmente os motociclistas, que representam uma parcela crescente das vítimas de acidentes em todo o país.

As atividades contaram com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra e Sest Senat. Além das orientações, os encontros também proporcionaram troca de experiências e discussões sobre atitudes que podem contribuir para um trânsito mais seguro em Araxá.

A secretária municipal de Segurança Pública, Naiara Pacheco, destaca que a Semana Municipal de Trânsito e a campanha Maio Amarelo têm papel fundamental na conscientização da população.

“A escolha do tema e todas as ações promovidas refletem a necessidade urgente de tornar visível aquilo que muitos condutores não enxergam no dia a dia. Enxergar o outro, principalmente os mais vulneráveis, é um gesto simples, mas que salva vidas. Além das mais de 1.500 pessoas impactadas diretamente pelas ações presenciais, milhares de outras também foram alcançadas por meio das campanhas de divulgação nas redes sociais, com vídeos e conteúdos educativos”, ressalta.