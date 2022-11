Campanha Vá ao Teatro apresenta “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo”

O espetáculo de teatro “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo” chega em Araxá no dia 26 de novembro, no Teatro Municipal de Araxá. A peça, que é uma comédia romântica de sucesso em todo país, traz no elenco a conhecida atriz Priscila Fantin e o ator Bruno Lopes, ambos atores com grande atuação na TV e cinema.

O espetáculo de autoria de Wagner D’Avila, conta a história de Bento (Bruno Lopes) e Pilar (Priscila Fantin) e aborda os dilemas dos relacionamentos atuais. “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo” teve a sua estreia em Moçambique na África.

A peça foi especialmente escrita para Priscila Fantin e Bruno Lopes, que são também um casal na vida real. Além do trabalho artístico, a dupla está também engajada em causas sociais e filantrópicas.

O espetáculo terá sessão única, às 20 horas, no dia 26 de novembro. Os ingressos estarão disponíveis para retirada no dia 25 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, no Teatro Municipal.

A apresentação conta com o patrocínio master da CBMM e apoio do Zema, com produção artística da Uirapurus Arte e Cultura e realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do turismo Governo Federal.

Ficha técnica

Espetáculo: “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo”

Data: 26 de novembro, às 20h

Direção e elenco: Bruno Lopes e Priscila Fantin

Autor: Wagner D’Avilla

Produção artística: Uirapurus Arte e Cultura

Duração: 60 minutos