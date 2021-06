Campanha Vacinação Solidária faz nova entrega de alimentos

As entidades beneficiadas com a Campanha Vacinação Solidária receberam mais 60 cestas básicas nesta segunda-feira (28), um total de 960 quilos de alimento. É a segunda remessa de doações entregue às três entidades parceiras da Campanha: Ampara, SOS e Insanos Moto Clube. Cada entidade recebeu 20 cestas e fará as doações para as famílias previamente cadastradas e assistidas por cada uma.



O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, destaca que a doação é uma ação voluntária e a vacinação não está condicionada à doação. “As doações caíram nas últimas semanas e fazemos a solicitação para que a comunidade possa continuar colaborando dentro da possibilidade de cada um. Há muitas famílias passando por momentos difíceis nesta pandemia e que são contempladas por essas instituições parceiras”, diz.



Receba a Vacina, Doe Amor!

Quando chegar a sua vez de receber a vacina contra a Covid-19 ou contra a Gripe, se puder, doe 1 litro de óleo. Sua doação será revertida em cestas básicas que serão doadas às famílias carentes de Araxá. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas.