Campeonato Mineiro de Natação: atletas de Araxá conquistam 28 medalhas

Araxá foi representada no Campeonato Mineiro de Natação Máster de Inverno, que aconteceu entre os dias 22 e 23 de junho, no Praia Clube de Uberlândia. A competição reuniu mais de 330 atletas de diversas cidades do estado, incluindo sete representantes de Araxá.

José Esteves (Kiu), Maria Cristina Pinheiro, Aroldo Cardoso, Rodrigo Montandon, Fernando Silveira, Josué Júnior e Victor Hugo Hordones representaram a cidade e conquistaram 28 medalhas, sendo 13 de ouro, cinco de prata e 10 de bronze.

A Prefeitura de Araxá oferece uma estrutura para que atletas da cidade possam realizar os treinamentos na piscina do Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC). Além disso, também oferece transporte para viagens de campeonatos sempre que solicitado. Para mais informações, basta entrar em contato pelos números (34) 3669-2031 ou 3664-7836.

O secretário de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé) comemorou os resultados expressivos e destacou a importância do esporte individual na cidade.

“Estamos sempre de portas abertas para oferecer o apoio necessário para todos os atletas. Entre os que conquistaram medalhas neste fim de semana, alguns têm inclusive horário fixo de treinamento semanal para participarem das competições. E aqueles que necessitarem podem nos procurar, tanto no apoio de estrutura para treinamento, quanto no transporte para viagens”, afirmou o secretário.

Resultados

– José Esteves Pires Júnior (Kiu) (Categoria 75+)

1 Ouro: 50m costas

2 Pratas: 100m medley e 50m livre

3 Bronzes: 50m borboleta, revezamento 4×50 medley e 4×50 livre.

– Maria Cristina Pinheiro Nogueira (Categoria 70+)

4 Ouros: 100m borboleta, 50m borboleta, 200m medley e 100m medley.

– Aroldo Cardoso dos Santos (Categoria 65+)

3 bronzes: 100m medley, 100m livre e 100m peito.

– Rodrigo Montandon Esteves Pires (Categoria 50+)

2 Ouros: 100m costas e 200m medley.

2 Pratas: 400m livre e 200m livre.

– Fernando Silveira (Categoria 35+)

1 bronze: revezamento 4×50 medley (100+)

– Josué Cassimiro Rosa Júnior (Categoria 25+)

1 Prata: revezamento 4×50 livre misto.

3 Bronzes: 50m livre, 100m livre, revezamento 4×50 medley masculino (80+).

– Victor Hugo Hordones Abdo (Categoria 25+)

6 Ouros: 50m costas, 100m costas, 50m livre, 100m livre, revezamento 4×50 medley masculino (120+) e 4×50 livre misto (120+).