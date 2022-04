Campeonato Ruralão 2022 tem 21 equipes inscritas

O torneio de futebol mais tradicional do homem do campo será retomado em 2022. Há dois anos paralisado devido à pandemia da Covid-19, o 29º Campeonato Ruralão terá 21 equipes participantes este ano. Os times inscritos têm até o dia 29 de abril para entregar a documentação dos atletas na Secretaria Municipal de Esportes e confirmar a participação na competição. A expectativa é que o início do torneio aconteça no final do mês de maio.

De acordo com a Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural, organizadora do Ruralão, cada time pode inscrever 30 atletas para a disputa do campeonato, sendo que cinco têm que ser obrigatoriamente moradores ou trabalhadores da zona rural. Funcionários de mineradoras ou de empresas localizadas em distritos industriais não serão considerados trabalhadores da zona rural.

Está permitida somente a inscrição de atletas nascidos ou que residem ou trabalhem (mediante comprovação) nos municípios que possuem times no 29º Campeonato Ruralão 2022 – Araxá, Tapira, Perdizes, Pratinha e Ibiá.

Segundo o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), o regulamento do torneio será definido na próxima semana. “Estamos nos organizando para realizar um excelente campeonato, iremos nos reunir na semana que vem para definir as diretrizes e a fórmula de disputa. Os amantes do esporte estão sentindo falta desse torneio e podem ter certeza que será uma ótima edição”, destaca.

Clubes



Para a temporada 2022, 21 equipes já se inscreveram para a disputa do torneio, são elas: Ajesp, Amigos, Audax, Boca Júnior, Capela, Chácara Dona Adélia, Curva de Rio, Estrela Azul, Guarani Jr, Gondins, Fazenda Aliança, Fazenda Campos, Fazenda Chapecó, Fazenda Estiva, Fazenda Máfia, Fazenda Santa Vitória, Perdizinha, Santo Antônio F.C., São Pedro, Sítio 3 Colinas, TNT Tapira.

Para mais informações, basta entrar em contato com a Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural – telefone: (34) 3691-2031 ou e-mail ( [email protected] ).