Campus Araxá, do Cefet-MG, incubará projeto de aeronave

Um contrato de parcerias e atividades de incubação foi assinado entre a Desaer (Desenvolvimento Aeronáutico) e o Cefet/MG – Campus Araxá (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais) por meio da Nascente Incubadora de Impacto de Base Tecnológica do Cefet-MG, Campus Araxá. Esta é uma parceria entre a Prefeitura de Araxá com o apoio do Governo de Minas Gerais, através do Codemge, Cefet-MG e a Desaer.

As condições do contrato regulamentam a utilização, pelos integrantes do Projeto Residente, da estrutura física, do suporte técnico e do apoio técnico-administrativo oferecidos pela Nascente/Cefet-MG Campus Araxá a atividade de incubação de projetos previstas no contrato de parceria relacionadas com o desenvolvimento de inovação tecnológica da aeronave ATL-100.

A Nascente de Araxá fornecerá pelo período de dois anos espaço físico para a elaboração de projetos da aeronave e a construção da fábrica da Desaer no município.

A proposta da Desaer, na Nascente, é desenvolver tecnologias para um projeto aeronáutico destinado à construção da ATL-100 que será uma aeronave 100% brasileira. A ATL-100 apresenta um sistema logístico, que propõe um baixo custo de aquisição, operação e manutenção. Com possibilidade de transporte de carga e também de passageiros, ainda pode atender às demandas das Forças Armadas e do transporte aéreo regional do país e de países vizinhos. É importante ressaltar que por ser uma aeronave bimotor, a ATL-100 apresentará maior segurança de vôo em regiões remotas, como a Amazônia.

O Professor Álvaro Brito Júnior, Coordenador do Núcleo de Incubação da Nascente de Araxá, informa que as conversas sobre esta parceria duraram mais de dois anos. Ele destaca que “O Campus Araxá tem dois galpões e um prédio administrativo que são necessários para o projeto da ATL-100”.

O Campus Araxá fornecerá apoio técnico do seu corpo docente nas áreas de mecânica, edificações, eletrônica e automação industrial que já existem. “Futuramente poderá criar cursos técnicos na área de aviônica para atender a demanda do futuro pólo tecnológico desenvolvido com a instalação da fábrica” complementa o Professor Álvaro.

Para a Professora Birgit Yara Frey Riffel, Diretora do Campus Araxá, essa iniciativa será muito importante para o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. “Alunos, professores e funcionários poderão desenvolver pesquisas variadas, bem como trabalhos de Iniciação Científica, TCC e dissertações de Mestrado. Mais ainda, os alunos terão oportunidade para estágio, com isso melhora a empregabilidade de qualidade para o setor industrial e tecnológico,” finaliza.

Sobre os parceiros do contrato

A Nascente é a incubadora de empresas de base tecnológica do Cefet-MG. Além da sede, em Belo Horizonte, possui, atualmente, sete núcleos incubadores, um deles em Araxá. A atuação da Nascente está direcionada para a difusão da cultura empreendedora e de inovações tecnológicas no mercado. A proposta é apoiar negócios de impacto social e/ou ambiental de base tecnológica.

A Desaer é uma empresa brasileira, constituída em 2017 e formada por pessoas com forte passado no ramo de desenvolvimento aeronáutico. Localizada na Incubaero – um departamento da Fundação Casimiro Montenegro Filho no ITA, um dos institutos de tecnologia e desenvolvimento dentro das instalações do DCTA em São José dos Campos (SP).