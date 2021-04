CBF divulga lista de clubes formadores e Dínamo está entre os três de MG

Um dos 28 clubes formadores de atletas do país e entre os três de Minas Gerais. A Associação Esportiva Dínamo Esporte está ao lado do Clube Atlético Mineiro e América Futebol Clube como clubes mineiros especializados na formação de jogadores. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista atualizada das equipes que possuem o Certificado de Clube Formador (CCF) no início deste mês. Grandes clubes do futebol brasileiro como o Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Athetico Paranaense não receberam a certificação.

O clube araxaense é a única equipe do interior do Estado de Minas Gerais a compor a lista que possui na sua grande maioria equipes da elite do futebol brasileiro. Para obter a certificação, as instituições esportivas devem cumprir requisitos obrigatórios exigidos pela Lei Pelé, como por exemplo, programa de treinamento esportivo e escolar; assistência médica, psicológica e odontológica; boa condição de alimentação, entre outros.

“O trabalho que realizamos tem como missão utilizar o esporte como uma ferramenta de inclusão social e formação de pessoas com responsabilidade social. Receber essa certificação de clube formador é muito importante para a nossa instituição e para toda a sociedade araxaense, que possui um projeto reconhecido nacionalmente. Uma conquista que não seria possível sem o apoio da Lei do Incentivo ao Esporte, por meio do Ministério da Cidadania e parcerias como da CBMM e da Bem Brasil, empresas que acreditam que é possível transformar vidas através do esporte”, destaca o presidente da Associação Dínamo, Ayres Donizete de Paulo.

De acordo com o presidente, o objetivo é consolidar o Dínamo como um dos principais clubes de formação do país. “Ficar ao lado de grandes clubes do futebol brasileiro neste seleto grupo de equipes formadoras de atletas é um incentivo para profissionalizar ainda mais nosso trabalho e transformar esse clube do futebol araxaense em um dos principais do país. Temos projetos importantes em desenvolvimento, mas não podemos nos esquecer da razão pela qual esse trabalho foi iniciado: a formação de cidadãos com responsabilidade social. É a cidade de Araxá no cenário nacional por meio do esporte”, ressalta o presidente.

Benefícios

Com a certificação da CBF, que tem a duração de um ano, a Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube tem como benefícios: o direito de assinar o primeiro contrato profissional com o atleta e a preferência na renovação; a garantia legal para evitar o aliciamento de terceiros e abandono intencional do atleta; o recebimento de todos os investimentos na formação se não assinar o primeiro contrato por oposição do atleta ou quando ele se vincular a outro clube sem autorização do clube formador.