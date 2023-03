CBMM abre portas para nova geração de profissionais

A CBMM inicia, hoje (27/03), mais uma edição do Programa de Estágio 2023, que abre portas para 36 alunos de cursos técnicos e ensino superior. Eles terão a oportunidade de uma imersão, de até dois anos, na maior empresa de produtos e tecnologia de Nióbio do mundo. A iniciativa tem por objetivo atrair e desenvolver estudantes em formação, a fim de que colaborem para a superação dos desafios atuais e futuros da companhia.

Os aprovados participaram de um intenso processo seletivo, que contou com 443 inscritos. Após testes online, dinâmica de grupo e entrevistas, 32 estagiários irão atuar na planta de Araxá e, quatro, em São Paulo. Entre níveis técnico e superior, foram contemplados alunos de 30 cursos, sendo alguns deles, Administração, Logística, Química, Segurança do Trabalho, Análise de Dados, Segurança da Informação, Engenharias e Contabilidade.

De acordo com a gerente de Desenvolvimento Humano da CBMM, Tamara Vieira, independentemente da área de atuação, o programa buscou perfis que demostraram estar prontos para desafios e em ajudar com problemas complexos. “Querer fazer parte da história da Companhia e apresentar habilidades como bom relacionamento foram quesitos importantes para concluirmos o processo”, explica Vieira, ressaltando a importância de os selecionados terem foco no cliente, uma das prioridades da CBMM.

Para Rochele Caroline Nogueira Marques, nova estagiária da CBMM, participar do processo seletivo de estagiários da CBMM foi uma experiência animadora e de muita perspectiva. “Confesso que, ao realizar o cadastro, não acreditava muito que seria chamada, mas, na medida em que fui sendo aprovada nas etapas de seleção, fui ganhando cada vez mais confiança e agora que se aproxima o início, tenho certeza que será uma oportunidade muito enriquecedora e muito importante na minha vida pessoal e principalmente profissional”, explica a mais nova estagiária da CBMM.

Segundo Élida Coimbra, responsável pelo Programa de Desenvolvimento da CBMM, o Programa de Estágio trata-se de uma das portas de entrada da Companhia, que fortalece o desenvolvimento de novos profissionais. “Além de capacitações teóricas e ações práticas, os estagiários terão oportunidade de trocar experiências com os profissionais da Companhia. Nosso objetivo é formar profissionais com capacidade de propor soluções simples e ágeis de forma colaborativa”, afirma.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios regionais na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Para suportar seus planos de crescimento por meio da diversificação, a empresa conta com uma frente de Novos Negócios com atuação focada na aceleração da entrada, no mercado global, da tecnologia do Nióbio. Nos últimos 4 anos, a CBMM realizou investimentos estratégicos em empresas como a Echion e Battery Streak visando novos desenvolvimentos em materiais com Nióbio para baterias de íons de lítio. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do Nióbio por diversas indústrias.