CBMM apresenta nova marca do projeto Cientistas do Cerrado

Neste mês,em que é celebrado o Dia Nacional do Cerrado, a CBMM reforça seu compromisso com o meio ambiente, a sustentabilidade e o futuro por meio de diferentes iniciativas. Uma delas é o lançamento da nova identidade visual do projeto Cientistas do Cerrado, que integra o Programa de Educação Ambiental da Companhia, criado em 1992.

O Cientistas do Cerrado tem o intuito de estimular a observação, a experimentação e o registro das experiências e vivências, a partir de temas de pesquisa propostos, que ganham vida pelas mãos dos professores e alunos das instituições de ensino de Araxá e região. Só no ano de 2019, mais de 2,5 mil alunos e 213 professores participaram das atividades de educação ambiental do Projeto.

Para o Analista de Meio Ambiente da CBMM, Aloísio Silva, o cenário de isolamento social em 2020 oportunizou o trabalho da equipe de Meio Ambiente da Companhia nos bastidores, com foco na reestruturação do Programa de Educação Ambiental e na atualização da identidade visual do Cientistas do Cerrado.

“Tentamos fortalecer as parcerias já firmadas e buscar novas, inclusive fora de Araxá, cultivando assim a rede de educação ambiental formada. Buscamos estratégias de inovação para o próximo ciclo, aproveitando ainda mais os recursos tecnológicos, traçando estratégias para as atividades práticas e presenciais, de acordo com o novo estilo de vida”, diz. Ele também informa que, para 2021, está em avaliação a extensão das visitas à CBMM para os alunos que estão cursando o 4º ano do ensino fundamental em 2020 e não puderam participar devido ao atual cenário.

A CBMM considera o Programa de Educação Ambiental muito importante para a comunidade, parceiros, instituições de ensino e colaboradores. Segundo o Engenheiro de Meio Ambiente, Paulo Nolli, através do Programa são formados indivíduos preocupados com os problemas ambientais, que buscam a preservação e conservação dos recursos, bem como a sustentabilidade. “O Programa propicia também a construção de parcerias sólidas com instituições de ensino, profissionais de meio ambiente, cultura, história e turismo de Araxá e região, estimulando nos envolvidos uma percepção da importância da biodiversidade local”, garante.

Desde o início do Programa (1992), cerca de 72.500 pessoas participaram das atividades do Programa de Educação Ambiental da Companhia.

Webinar Cerrado

A CBMM reforça o convite para o Webinar sobre o Cerrado, que acontecerá no próximo dia 18 de setembro, às 16h. Durante o evento, que é online e gratuito, especialistas vão discutir alternativas de preservação, estratégias de sustentabilidade e as peculiaridades desse bioma –o segundo maior da América do Sul. A mediação será feita por Thiago Amaral, gerente de Meio Ambiente e Apoio Tecnológico da CBMM