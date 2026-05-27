Sala Mineira intensifica atendimentos nos últimos dias para entrega da Declaração do MEI

Os microempreendedores individuais (MEIs) de Araxá que ainda não enviaram a Declaração Anual de Faturamento devem ficar atentos ao prazo final, que termina no dia 31 de maio. Para facilitar o atendimento e evitar dificuldades de última hora, a Sala Mineira do Empreendedor mantém uma força-tarefa até sexta-feira, 29 de maio.

A ação faz parte da Semana do MEI e tem como objetivo auxiliar os empresários na regularização da obrigação anual. O atendimento inclui suporte para preenchimento e envio da declaração, além de orientações sobre a situação cadastral do empreendedor.

Segundo o agente de desenvolvimento da Sala Mineira do Empreendedor, Stevan Gonzalez, muitos empreendedores acabam deixando a declaração para os últimos dias, o que aumenta o risco de perder o prazo.

“É importante que o MEI aproveite esse atendimento presencial para tirar dúvidas e regularizar a situação com tranquilidade. A declaração é obrigatória mesmo para quem não teve faturamento durante o ano”, explica.

Além do mutirão de atendimento, a programação conta ainda com consultorias gratuitas nesta quarta e quinta-feira, dias 27 e 28 de maio. As orientações são voltadas para gestão do negócio, organização financeira, acesso a crédito e esclarecimentos sobre mudanças tributárias que impactam os pequenos empreendedores.

Para realizar a declaração, é necessário apresentar o número do CNPJ e informar o faturamento bruto anual da empresa.

Sobre a Sala Mineira

A Sala Mineira do Empreendedor de Araxá é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Araxá, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Sebrae Minas, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) e o Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio).

O atendimento é realizado na sede do Sindicomércio Araxá, localizada na rua Dr. Edmar Cunha, nº 260, bairro Santa Terezinha, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (34) 99900-3357 ou pelo telefone (34) 3662-3357 ou pelo Instagram @salamineiraaraxa, onde são divulgadas novidades, orientações e oportunidades voltadas aos empreendedores locais.