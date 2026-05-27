Procon de Araxá recebe novos computadores para ampliar e modernizar atendimento à população

O Procon de Araxá recebeu 10 novos computadores que irão reforçar e modernizar a estrutura de atendimento ao consumidor no município. Os equipamentos, entregues nesta quarta-feira (27), serão utilizados tanto pela equipe responsável pelo atendimento direto à população quanto pelos servidores que atuam nos procedimentos administrativos, análises de demandas e negociações de soluções entre consumidores e empresas reclamadas.

A aquisição dos equipamentos foi viabilizada com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 70 mil destinados pelo deputado estadual Bosco, por meio de indicação dos vereadores Fernanda Castelha e Chicão Jesus te Ama.

O investimento faz parte das metas estabelecidas pelo Procon para 2025, com foco na modernização da estrutura tecnológica do órgão.

Segundo o secretário municipal de Governo, Rick Paranhos, os novos equipamentos irão proporcionar mais agilidade, eficiência e qualidade nos serviços prestados à população, fortalecendo a estrutura de defesa do consumidor no município.

“Estamos investindo na modernização da estrutura do Procon para garantir mais rapidez, organização e eficiência no atendimento à população. Esses equipamentos vão contribuir diretamente para melhorar o trabalho das equipes e dar mais qualidade aos serviços prestados aos consumidores”, afirma Rick.

O secretário conta que os investimentos em tecnologia acompanham o crescimento da demanda registrada pelo órgão nos últimos anos.

“O aumento dos atendimentos demonstra a importância do Procon para a população de Araxá. Por isso, é fundamental investir em estrutura, tecnologia e condições de trabalho para que o órgão continue prestando um serviço eficiente e humanizado”, finaliza.