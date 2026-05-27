Araxá recebe a 23ª edição da Copa Internacional de Mountain Bike com entrada gratuita

Araxá volta a ser o centro do mountain bike ao sediar, entre os dias 29 e 31 de maio, a 23ª edição da Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB) na cidade. A competição será realizada no tradicional cenário do Grande Hotel Termas de Araxá e reunirá atletas de diversos países, consolidando o município como uma das principais referências do ciclismo na América Latina. A entrada do público será gratuita durante os três dias de evento.

Até o momento, cerca de 40 ciclistas estrangeiros já confirmaram participação, representando seis países: Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Chile e Colômbia, além de outras delegações internacionais. A expectativa é de provas de alto nível técnico, com a presença de atletas do Brasil e do exterior em disputas que movimentam o calendário esportivo da modalidade, e somam pontos para a classificação dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Para a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra Barbosa, a realização de mais uma edição da competição reforça o posicionamento da cidade no cenário esportivo e turístico internacional. “A competição já faz parte do calendário de Araxá e projeta o município para o mundo. É um evento que movimenta a economia, fortalece o turismo e valoriza nossos atrativos naturais e estruturais”, destaca.

Para facilitar o acesso do público e dos competidores, a organização disponibiliza diferentes opções de estacionamento. O passaporte para os três dias de evento custa R$ 40 para atletas, mais taxa de conveniência, e está à venda no site da PAGE Eventos. Também estão disponíveis estacionamentos VIP, como o Bosque/Igreja e o Dona Beja, com passaporte de R$ 90 para os três dias, além de opções diárias.

Entre as alternativas diárias, há o estacionamento específico para a prova de pedestrianismo no domingo (31), ao valor de R$ 30, válido apenas para o dia da prova. Também estão disponíveis vagas no Arco e Flecha, em frente ao Nacional Inn, além de espaços destinados a PCD, idosos, gestantes e lactantes, todos com o mesmo valor diário.

Além dos estacionamentos privados, o público contará com áreas gratuitas nas proximidades da Igreja e da Lagoa, destinadas a carros e motos, assim como na região do antigo Hotel Colombo, no acesso pela estrada Velha do Barreiro. As motos terão espaço exclusivo ao redor da Igreja do Barreiro, como em edições anteriores.

A principal novidade deste ano é o estacionamento da Codemge, recentemente inaugurado. O espaço é moderno, possui cerca de 300 vagas demarcadas e áreas destinadas a PCD e idosos. De acordo com a organização da competição não será permitido estacionar na rua de acesso ao local, medida adotada para melhorar a circulação e garantir mais segurança durante o evento.

Neste ano, a programação da CiMTB volta a contar com corrida pedestre, a Trail Run Page CiMTB. A largada acontecerá na manhã do domingo (31), às 9h30, logo após as largadas da Maratona no Mountain Bike (XCM). Serão duas distâncias oficiais, 5km e 10km, além da Corrida Kids, às 11h, e realizada em uma pista própria, para crianças de 4 a 13 anos.

Além das provas de mountain bike e trail run, uma programação de shows promete agitar o Palco McCain nos três dias do evento, com muito rock and roll. O primeiro dia de shows na CiMTB Araxá será na sexta-feira, com a realização do show da banda Latitude 19, a partir das 18h. No sábado (30), outras três bandas prometem agitar os amantes da bike no Palco McCain no evento: banda Jumbo, às 16h, Tio Sam, às 18h, e Maria Fumaça, às 20h. O dia de encerramento do evento, domingo (31), contará com a apresentação da Bendz, a partir de 11h30, para em seguida a banda Vinith encerrar o evento, às 14h.