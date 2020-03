CBMM institui Comitê de Contingência para contenção da COVID-19

A CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração) estabeleceu um “Comitê de Contingência” para atuar preventivamente na contenção da COVID-19. Por meio da atuação do Comitê, a CBMM tem o intuito de colaborar e reforçar a segurança de todos, além de manter a operação de seu parque industrial.

Diversas ações preventivas foram tomadas seguindo as recomendações de prevenção, entre elas, restrição de viagens nacionais e internacionais, adoção de home office para áreas administrativas, priorização de reuniões por videoconferência e reforço na comunicação direta com os stakeholders, a fimde conscientizá-los sobre as medidas de segurança, dicas e orientações sobre a prevenção da COVID-19.

A CBMM cumpre os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelas autoridades e agências nacionais e internacionais e reforça o seu compromisso com a saúde e segurança de seus colaboradores próprios, terceiros e com a comunidade em geral.

A Companhia segue com os esforços para assegurar e discutir as questões relacionadas à disseminação da doença e os principais desdobramentos da situação no Brasil e nos países em que possui atuação direta.