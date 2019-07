CBMM realiza cadastro socioeconômico para aprimoramento do Plano de Ação de Emergência em Barragens

Em continuidade às ações previstas para o aprimoramento do seu Plano de Ação de Emergência em Barragens, a CBMM iniciará, no dia 29 de julho, o cadastro socioeconômico para identificação, qualificação e registro de todos os imóveis, edificações rurais, comerciais, públicas ou privadas, localizados no vale abaixo das barragens da Companhia, que não passa pela zona urbana de nenhum município.

Este procedimento, recomendado pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, tem o objetivo de garantir a segurança dos moradores e atender às novas exigências da legislação sobre barragens.

O cadastramento será realizado por agentes da “Integratio Mediação Social e Sustentabilidade”, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Araxá. A Integratio é uma empresa especializada na consultoria de Projetos de Sustentabilidade, Gestão de Relacionamentos e Mediação Social, que atua facilitando o diálogo e as parcerias entre empresas, instituições, sociedade civil e autoridades.

A CBMM reafirma que todas as suas barragens estão em condições estáveis, inclusive com fatores de segurança acima dos recomendados pelas normas técnicas e exigidos pela legislação vigente. As barragens passam por verificações técnicas periódicas, monitoramento e manutenções constantes, visando garantir o desempenho esperado e as condições de segurança.

Mais do que cumprir as legislações vigentes, a CBMM reforça o seu compromisso com a segurança da comunidade e trabalha de forma proativa, junto aos órgãos competentes, na Gestão de Segurança de suas Barragens.