CBMM reitera ações preventivas adotadas para contenção do coronavírus

A CBMM reforça a sua responsabilidade na prevenção da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A empresa atua visando a saúde e segurança de seus colaboradores próprios, terceiros, fornecedores, parceiros e com a comunidade em geral.



A companhia reitera que medidas severas estão sendo implementadas para a contenção do coronavírus, principalmente, nos locais em que tem atuação direta, e segue as normas e diretrizes dos órgãos nacionais competentes e da Organização Mundial de Saúde (OMS).



O Comitê de Contingência da CBMM, criado com o objetivo de conter a contaminação, tem um papel estratégico. Com reuniões diárias, monitora a situação, estuda e implementa novas medidas sempre que necessário.



Desde o final de janeiro, já foram mais de trinta e cinco medidas implantadas, dentre elas: cancelamento de todas as viagens internacionais e nacionais; restrição para reuniões presenciais; adoção do sistema de home office para 100% do efetivo que consegue desempenhar as funções remotamente; dispensa do trabalho, com manutenção da remuneração e benefícios, para colaboradores do grupo de risco, acima de 60 anos e estagiários; reforço no número de ônibus, diminuindo a quantidade de colaboradores dentro do veículo, escalonamento do horário de almoço em todos os restaurantes e refeitórios; além de redução do número de colaboradores terceirizados na planta de Araxá e reforço da orientação sobre medidas de prevenção.



A empresa também criou um canal telefônico exclusivo para os colaboradores em caso de dúvidas. O serviço funciona 24 horas. Em linha com as demandas da comunidade, a CBMM contribui com doações de máscaras, macacões e luvas para a Santa Casa de Araxá.



Além das diversas ações implementadas pelo Comitê de Contingência, a CBMM possui um Plano de Ação que monitora e prevê medidas especificas para uma possível elevação do nível da crise de pandemia no Brasil e, principalmente em Araxá. As ações implementadas e o plano de ação têm o propósito de proteger a todas as pessoas envolvidas nas atividades no Complexo Industrial da CBMM.



A companhia acompanha de perto os desdobramentos da situação e reafirma seu compromisso com a saúde de todos, além de manter esforços para a continuidade de suas atividades, de forma a contribuir com a sustentação da economia da região de Araxá e de todo país.



A CBMM reforça que está à disposição para esclarecer suas ações e planos para as autoridades e comunidade.