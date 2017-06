CBMM repassa R$ 1 milhão para as categorias de base do Araxá Esporte

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) vai liberar R$ 1 milhão do Fundo de Incentivo ao Esporte para as categorias de base do Araxá Esporte. A informação foi divulgada ontem, dia 5, pela assessoria de comunicação da CBMM. A liberação do recurso acontece hoje. O Ganso estreou no Campeonato Mineiro Sub-20 no último fim de semana vencendo o Minas Boca, de Ibirité, por 3 a 0 no Estádio Fausto Alvim. O clube não tem times disputando os estaduais Sub-17 e Sub-15.

A CBMM informou que decidiu, excepcionalmente, antecipar o repasse de R$ 1 milhão, que somente aconteceria em dezembro deste ano, que é quando a empresa tem disponibilidade de saldo para este tipo de patrocínio. A empresa também informou que o Araxá Esporte Clube não recebeu a verba de R$ 1 milhão do ano passado, cujo prazo máximo para pagamento era o dia 28 de dezembro de 2016, porque não estava legalmente apto para recebê-la.

A CBMM destacou que quando a entidade não está legalmente apta à receber o patrocínio em um determinado ano, a empresa patrocinadora não tem como segurar a verba e a entidade também não tem como recebe-la após esta data. O Araxá Esporte regularizou o projeto e a situação legal que permite ao clube receber este tipo de patrocínio e a CBMM antecipou o repasse deste ano.

De acordo com a CBMM, o Araxá Esporte somente terá direito a receber uma nova verba da empresa para as suas categorias de base em dezembro de 2018. O clube não pode gastar nenhum valor desse repasse de R$ 1 milhão em seu time profissional, que neste ano foi rebaixado para a 3ª divisão do futebol mineiro.