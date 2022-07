Cefet abre concurso público com vaga imediata para Araxá

O Cefet divulgou os editais 130 e 131 de concurso público para servidores efetivos na carreira administrativa da Instituição. Ao todo, são sete vagas de nível médio, técnico e superior, distribuídas entre os campi Araxá, Belo Horizonte, Leopoldina e Timóteo. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 24 de julho.



O edital 130 prevê duas vagas para Belo Horizonte para o cargo de Assistente de Alunos, que exige Ensino Médio completo. A seleção será feita por meio de prova objetiva e discursiva (redação dissertativa-argumentativa). A prova será aplicada no dia 21 de agosto.



O edital 131 traz, no total, cinco oportunidades de nível médio técnico e superior. Os cargos disponíveis são de Técnico de Laboratório – Eletromecânica (Araxá); Técnico de Laboratório – Computação (Timóteo); Técnico de Tecnologia de Informação – Infraestrutura de TIC (BH); Bibliotecário-documentalista (Leopoldina); e Enfermeiro (BH). A seleção será em duas fases: prova objetiva e discursiva, no dia 21 de agosto; e prova prática ou teórico-prática, prevista para o dia 6 de novembro.



A remuneração varia de acordo com o cargo: é de R$1.945 para Assistente de Alunos; R$ R$2.446,96 para os cargos técnicos; e R$4.180,66 para nível superior. Todos os servidores fazem jus à auxílio alimentação de R$458, ressarcimento de despesa com plano de saúde suplementar, auxílio transporte (se for o caso), auxílio-creche, plano de carreira e incentivo à qualificação, que pode aumentar os rendimentos em até 75%, de acordo com a titulação do servidor.



A carga horária de trabalho é de 40 horas para todos os cargos do concurso. Os editais reservam vagas, conforme legislação em vigor, para pessoas negras e com deficiência. Acesse site concursopublico.cefetmg.br e acompanhe todas os detalhes e fases da seleção.