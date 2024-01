CEFET-MG campus Araxá oferta novo curso de Graduação em Engenharia Civil

A comunidade de Araxá e região passam a contar com um novo curso de Graduação ofertado pelo CEFET-MG: Engenharia Civil. A primeira turma começa ainda no primeiro semestre de 2024 por meio de processo seletivo simplificado. As informações sobre como se inscrever serão divulgadas em breve nos sites da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve) (www.copeve.cefetmg.br) do CEFET-MG e do CEFET-MG campus Araxá (www.araxa.cefetmg.br).

Os interessados em concorrer às 40 vagas ofertadas podem usar a nota de uma das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso capacita o estudante na formação generalista em Engenharia Civil e será ofertado na modalidade integral, com aulas pela manhã e/ou à tarde, com duração total de 10 semestres presenciais (cinco anos). A previsão é que as inscrições aconteçam juntamente com o processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificada, que será de 22 a 25 de janeiro.

A coordenadora pro tempore do curso, professora Delma Caixeta, explica que a graduação é uma demanda antiga tanto da comunidade interna, quanto da comunidade externa ao CEFET-MG. “A graduação em Engenharia Civil é ofertada somente em instituições particulares de ensino na cidade, ou em faculdades públicas em outros municípios, o que inviabiliza financeiramente a realização do curso para muitos estudantes da região”, explica.

A professora usa como exemplo os estudantes do ensino médio técnico em Edificações, um dos mais concorridos do campus, que ficavam sem opção de progredir na carreira e na verticalização acadêmica, uma das características principais do ensino ofertado pelo CEFET-MG. “Como a graduação em Engenharia civil é uma das mais tradicionais, eu creio que vai ter uma boa aceitação na região, haja vista que é um curso gratuito, com todos os benefícios que temos na rede federal, como política de bolsas, iniciação científica e atividades de extensão, entre outros. Posso garantir que vai ser um curso que vai ser a cara do CEFET-MG, com a mesma qualidade das instituições federais de ensino”, avalia.

Atualmente, o CEFET-MG campus Araxá oferece cursos técnicos em Edificações, Eletrônica, Mecânica e Mineração; graduações em Engenharia de Automação Industrial e Engenharia de Minas; e mestrado em Engenharia de Minas.