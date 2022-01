Cefet oferece vagas remanescentes na graduação em Araxá

Entre 10 e 21 de janeiro, está aberto o período de inscrições para participação no processo seletivo de vagas remanescentes na graduação do Cefet nas modalidades reopção de curso, reingresso, transferência e obtenção de novo título. Há oportunidades para ingresso nos campi de Araxá, BH, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha.



As solicitações de inscrições devem ser efetuadas, gratuitamente, pelo site da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve). Todos os candidatos deverão submeter arquivos em formato eletrônico que atestem os requisitos da respectiva modalidade a que concorre.



O resultado preliminar da homologação das inscrições será divulgado no dia 27 de janeiro e o resultado final, no dia 18 de fevereiro. Entre 21 de fevereiro e 4 de março, acontecerá o período de realização da pré-matrícula dos selecionados.



Conheça as modalidades com vagas disponíveis:



Reopção de curso: é a troca de curso dentro da Instituição permitida aos estudantes matriculados nos cursos de graduação do Cefet atendidos os critérios estabelecidos pelo Colegiado do curso pretendido, se houve, e observada a legislação pertinente;



Reingresso: refere-se à possibilidade de retomada de registro acadêmico e de estudos por parte do estudante de curso de graduação do Cefet, cujo registro acadêmico foi cancelado;



Transferência: é destinada ao candidato que, oriundo de outra Instituição de Ensino Superior nacional, deseja concluir seu curso de graduação no Cefet, atendidos os critérios estabelecidos pelo Colegiado do curso pretendido, se houver, e observada a legislação pertinente;



Obtenção de novo título: destina-se aos diplomados em curso superior que pretendam ingressar em um novo curso de graduação no Cefet, mediante processo simplificado, atendidos os critérios estabelecidos pelo Colegiado do curso pretendido, se houver, e observada a legislação pertinente.



Leia os editais e inscreva-se em www.vestibular.cefetmg.br .