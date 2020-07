Cemei Dom Pixote ganha nova sede

A nova sede do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Dom Pixote foi inaugurada nesta sexta-feira (10), construída na Vila Silvéria pela parceria público-privada entre a Prefeitura de Araxá e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). A unidade foi fundada há 28 anos e funcionava provisoriamente no prédio do antigo Anglo.

O novo Cemei fica ao lado da também nova sede da Escola Municipal Alice Moura. “Araxá está fadada a ser um centro cultural muito grande. É muito importante estar aqui, inaugurar essa obra e dizer para as crianças seu caminho é esse, seu caminho é o caminho do saber”, destacou o prefeito Aracely de Paula durante a solenidade.

A secretária de Educação, Edna Resende Campos, ressaltou ter orgulho e felicidade em participar da inauguração de mais uma unidade de ensino. A diretora Renata Lima, informou que o Cemei ampliou de 149 para 209 o número de vagas nos berçários 1, 2 e 3; conta com estrutura física planejada, propícia para a infância e aprendizagem. “Estamos com o coração grato à Deus e à Administração que tem essa a sensibilidade às questões da educação, principalmente para a primeira infância, essa etapa tão importante da educação básica.”

Representando a CBMM, o gerente de Engenharia, Leonardo Rocha, disse que é motivo de orgulho para e empresa, através da tecnologia do nióbio, ajudar a proporcionar e induzir o desenvolvimento educacional na comunidade de Araxá, contribuindo com a formação integral de crianças e adolescentes. “O espaço foi muito bem construído, planejado, tem salas contextualizadas. São ações do presente e nós vamos colher muitos frutos no futuro.”

Estrutura

O Dom Pixote foi construído em três blocos. No Bloco 1, são dois andares, com salas de 1º e 2º período, setor administrativo, salas da direção, de professores, inclusão, de informática e sanitários.

No 2º Bloco, secretaria, maternal e 3 salas de berçário.

No 3º Bloco ficou o setor de serviços com refeitório, cozinha, lactário, despensa, lavanderia e depósito para material de limpeza. O prédio conta com área de sol, cercamento em grade, projeto de prevenção e combate a incêndio, recebeu iluminação de led, grama e paisagismo com árvores da região, piso de concreto na área externa e na calçada.

A obra, iniciada em março de 2019, foi finalizada em junho de 2020 e custou R$ 3,093 milhões.