Cemig lança campanha de negociação e parcelamento de débitos

Os clientes da Cemig com débitos junto à companhia ganharam a oportunidade de negociar de forma facilitada os valores das faturas em atraso. Para tanto, a empresa oferece uma série de facilidades de pagamento, como o parcelamento da dívida em até 12 vezes sem juros. As condições são válidas somente por meio dos canais digitais de atendimento. Para aproveitar o benefício, basta que os interessados atualizem seu cadastro com dados de e-mail e telefone junto à Cemig e façam a adesão ao recebimento da fatura por e-mail ao acessarem o serviço de parcelamento.

De acordo com Wellington Cancian, gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, a nova campanha de negociação de débitos da companhia é uma oportunidade para os clientes ficarem em dia com a empresa sem prejudicar o orçamento familiar. A campanha de negociação permitirá aos nossos clientes a retomada em seu fluxo de pagamentos neste momento. Lembramos também que, no final de julho, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a revisão da Resolução Normativa nº 878/2020, permitindo a retomada de diversas atividades pelas distribuidoras, dentre elas a suspensão de fornecimento de energia por inadimplemento”, explica o gerente da empresa.

Como parcelar

Para solicitar o parcelamento, o cliente deve entrar em contato com a Cemig por meio do Whatsapp. Basta adicionar o telefone 31 3506-1160 e enviar um “oi”.

O serviço também pode ser solicitado pelo Cemig Atende Web, no endereço www.cemig.com.br, clicando no serviço “Parcelamento de Débitos”.

A Cemig disponibiliza, ainda, o call center exclusivo para negociação, pelo número 0800 721 7003 (de segunda a sexta, das 9h às 21h e no sábado, das 9h às 15h).

Condições de parcelamento

Para parcelar seus débitos em até 12 vezes sem juros, o cliente deve atualizar seus dados de e-mail e telefone e cadastrar sua conta por e-mail. As condições especiais vão até o dia 30 de setembro de 2020.

O cliente pode realizar o cadastro para débito em seu banco de preferência, utilizando o código disponível na própria fatura. O procedimento é simples e precisa ser realizado uma única vez. Clientes dos bancos Santander, Itaú, Banco do Brasil e SICOOB podem realizar o cadastro diretamente nos canais de atendimento Cemig.

Religação

Para solicitar a religação junto à Cemig, é necessário quitar todos os débitos vencidos da unidade consumidora.

Após a quitação, a religação pode ser solicitada também pelo WhatsApp, Cemig Atende Web no site da Cemig, aplicativo Cemig Atende ou pelo telefone 116.